普發1萬元郵局領現首日 逾44萬人領取

（中央社記者呂晏慈台北24日電）普發現金1萬元今天起開放郵局領現，民眾可在全台1292間郵局據點就近領取。根據官網統計，開放郵局領現首日，截至今天晚間6時止，已有44萬3401人透過郵局臨櫃領取普發現金1萬元。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。

根據中華郵政公司規劃，11月24日至11月29日開放郵局領現首週將實施分流措施，星期一、三、五開放身分證號或居留證統一證號尾數單號民眾辦理，星期二、四、六開放尾數雙號民眾辦理，不過65歲以上年長者及身心障礙人士不受分流規定限制。

廣告 廣告

根據財政部統計，截至今天晚間6時，透過郵局領現累計44萬3401人；ATM領現人數累計365萬1953人；於官網完成登記入帳累計844萬4243人。

財政部提醒，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業，所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。（編輯：楊凱翔）1141124