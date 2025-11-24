普發1萬元開放郵局領現！首週分流規則、須帶證件與代領方式全攻略

普發現金一萬元今（24）日起新增郵局臨櫃領現通路，全台1292間郵局同步上線，讓不便使用網銀或ATM的民眾也能以現金方式領取。由於郵局首週採「身分證或居留證統一證號尾數」單、雙號分流，民眾須依日期分流前往，並備妥證件以加速辦理。

首週何時、怎麼領？日期與單雙號分流規則一次看懂

為控管人潮，首週將依臨櫃領取人的身分證或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流；若為65歲以上長者或身心障礙人士，則不受分流限制，郵局會優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。

．週一、三、五身分證統一編號或居留證統一證號尾數「單號」（1、3、5、7、9）者可領取。

．週二、四、六身分證統一編號或居留證統一證號尾數「雙號」（2、4、6、8、0）者可領取。

廣告 廣告

郵局臨櫃領現首週以「分流領取」方式控管領取人潮。圖／財政部提供

前往郵局前必看！須帶證件與代領規則總整理

前往郵局臨櫃領現時，無論是本人親自辦理或由親友代為領取，都須依規定出示相應的身分證明文件。若委託他人代領，也須備妥委託人與受託人的相關證件，以利現場確認領取資格。

本人領取（擇一具備即可辦理）：

．有照片健保卡（照片須足以辨識本人）

．國民身分證或中華民國居留證正本

親友委託代領（免填委託書）：

．親友（受託人）之「有照片身分證明文件」正本（健保卡、國民身分證、中華民國居留證擇一）

．發放對象（委託人）的健保卡

若委託人未領有健保卡，則應出具其國民身分證或居留證正本；若兩者皆無，應出具其戶口名簿正本或戶籍謄本正本。

郵局臨櫃領現須攜帶證件及代領規則。圖／財政部提供

中華郵政建議，民眾前往辦理前可先利用「行動郵局」App查詢附近郵局位置與排隊情形。下載並開啟App後，可透過「據點查詢」或「據點與服務預約」功能查詢最近的郵局據點，並可使用線上取號服務，節省臨櫃等候時間。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

普發現金再升級 農產好禮樂開心

LINE普發現金地圖上線 全台ATM領現據點秒查

普發一萬11/24起可郵局臨櫃領！ 首週採身分證尾數單雙號分流