普發1萬元開放預登記 今上午已47萬人完成
[NOWnews今日新聞] 政府「全民＋1 政府相挺」普發現金1萬元，「登記入帳」今（5）日開放預先登記，前5日採分流登記措施，首日開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」預先登記，財政部長莊翠雲在立法院財委會表示，截至上午已有47萬人完成預登記，她預估這次領取人數應與112年差不多，預估也符合資格99%的人都會領取普發1萬元。
普發現金1萬元今日起開放預先登記，前5日採「身分證字號」或「居留證號」尾數分流措施，今日僅開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」預登記，11月6日則是尾數「2、3」，11月7日尾數「4、5」，11月8日尾數「6、7」，11月9日尾數「8、9」，11月10日以後不限，款項則預計於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。
財政部長莊翠雲今日赴立法院財委會備詢，由於今日也是普發現金1萬元「登記入帳」預登記首日，也引發立委關注。國民黨立委羅明才質詢財政部長打算怎麼領？領了打算如何運用？莊翠雲表示，上次普發6千元她是採「登記入帳」，輸入資料後會自動撥款，這次應該也是，至於怎麼用，「我有自己的決定」。
莊翠雲說，今天來看早上預登記已有47萬人，很多民眾已預登記。由於上次普發6千元領取人數超99%，財政部預估，這次應該也可達到99%以上。
羅明才則追問財長是否鼓勵捐出來，他自己是打算捐出，莊翠雲指出，她平常就會使信用卡捐款，要怎麼運用這1萬元，「我會自己決定」。
根據財政部統計，112年普發6000元時，採登記入帳者約有935萬人、占39.71%；使用ATM約有 571萬人、占23.24%；其餘則是直接入帳、郵局領現或偏鄉造冊。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
普發1萬放大12倍！銀行加碼優惠一次看 還可抽15股輝達投資金
普發1萬明開放登記！前5日採身分證尾數分流 最快11／11入帳
普發現金1萬元今分流登記！「未成年人」要怎麼領 財部1張圖說明
其他人也在看
前主播馬郁雯宣布選市議員 男友李正皓首發聲
三立新聞台前主播馬郁雯有「揭弊女神」封號，今（4）日上午召開記者會宣布進軍政壇，爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，她男友、三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓也首發聲。李正皓稍早在臉書霸氣曬出馬郁雯參選市議員宣傳照說：「宣布參選了，感謝民進黨前立委段宜康的全力相挺，我目前的職位是議員自由時報 ・ 1 天前
主播轉戰政壇！馬郁雯宣布參選曝婚事 男友李正皓驚「要變馬李正皓了嗎」
曾以「小沈1500」隨身碟爆料柯文哲京華城案弊案的三立新聞台前主播馬郁雯將在今（4日）宣布，爭取民進黨提名，參選台北市中正、萬華區市議員。而她昨也接受專訪，難得鬆口聊到與男友李正皓的婚事，直稱「想都沒有想」。鏡報 ・ 1 天前
（獨家）前主播馬郁雯今宣布參選市議員 還嫁李正皓？
有「揭弊女神」封號的三立新聞台前主播馬郁雯，將在今（4）日上午9點半在前立委段宜康陪同下召開記者會，爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，昨晚她打破沉默獨家接受《自由娛樂頻道》專訪，也難得鬆口聊「婚事」。馬郁雯昨受訪時以堅定語氣說，今天上午記者會將正式宣布爭取民進黨提名，投入明年台北市第5選區中自由時報 ・ 1 天前
段宜康重磅力挺馬郁雯！他酸爆：曲棍球傳人
[NOWnews今日新聞]前三立記者馬郁雯確定將爭取民進黨台北市議員提名，新潮流大老段宜康將陪同今（4）日掃街拜票，發文表示力挺，引外界高度關注。對此，親藍粉專《不演了新聞台》狠酸，馬郁雯成為正宗曲棍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 4 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 19 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
健保補充保費新制擬116年上路 「利息、股利、租金」年結算2萬就收取
衛福部將修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。中天新聞網 ・ 5 小時前
中信兄弟打擊教練莎菈的下一步？現身日本指導球員影片曝光
體育中心／綜合報導中職中信兄弟未能完成連霸後，打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在社群感謝寫給球迷、教練與工作人員，似乎是在道別，球迷也好奇莎菈下一步的去向，如今正式曝光。FTV Sports ・ 3 小時前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 21 小時前