普發1萬元開放預登記 今上午已47萬人完成

▲普發現1萬元，「登記入帳」今（5）日開放預登記，前5日採分流登記，財政部長莊翠雲在立法院財委會表示，上午已有47萬人完成預登記。（圖／擷取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 政府「全民＋1 政府相挺」普發現金1萬元，「登記入帳」今（5）日開放預先登記，前5日採分流登記措施，首日開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」預先登記，財政部長莊翠雲在立法院財委會表示，截至上午已有47萬人完成預登記，她預估這次領取人數應與112年差不多，預估也符合資格99%的人都會領取普發1萬元。

普發現金1萬元今日起開放預先登記，前5日採「身分證字號」或「居留證號」尾數分流措施，今日僅開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」預登記，11月6日則是尾數「2、3」，11月7日尾數「4、5」，11月8日尾數「6、7」，11月9日尾數「8、9」，11月10日以後不限，款項則預計於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

▲全民普發現金1萬元，「登記入帳」今（5）日起開放預先登記，但前5日有採身分證尾數分流登記方式。（圖／數發部提供）

財政部長莊翠雲今日赴立法院財委會備詢，由於今日也是普發現金1萬元「登記入帳」預登記首日，也引發立委關注。國民黨立委羅明才質詢財政部長打算怎麼領？領了打算如何運用？莊翠雲表示，上次普發6千元她是採「登記入帳」，輸入資料後會自動撥款，這次應該也是，至於怎麼用，「我有自己的決定」。

莊翠雲說，今天來看早上預登記已有47萬人，很多民眾已預登記。由於上次普發6千元領取人數超99%，財政部預估，這次應該也可達到99%以上。

羅明才則追問財長是否鼓勵捐出來，他自己是打算捐出，莊翠雲指出，她平常就會使信用卡捐款，要怎麼運用這1萬元，「我會自己決定」。

根據財政部統計，112年普發6000元時，採登記入帳者約有935萬人、占39.71%；使用ATM約有 571萬人、占23.24%；其餘則是直接入帳、郵局領現或偏鄉造冊。

