普發1萬元 台新銀便捷領取

全民普發1萬元正式上路，台新銀行特別推出便捷領取方案。民眾可至全臺台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶；另外更同步加碼推出多項優惠，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。

台新銀表示，11月17日至12月14日，民眾只要透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point（台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

民眾亦可選擇線上領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。11月5日至12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point10,000點。此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。

針對尚未加入Richart數位帳戶的新用戶，即起至11月30日成功開立Richart存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入RichartApp可獲得Richart行動電源。另於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶10萬元以內資金可享3.5%優惠利率。