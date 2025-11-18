普發1萬元 「登記入帳」最快當天可拿到錢

▲普發現金1萬元，財政部宣布，「登記入帳」更快了，只要完成登記並經檢核資料無誤，當日晚上6點前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日），晚上6點後登記，次一營業日入帳。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 政府普發現金1萬元，領取方式除「登記入帳」，也已開放ATM領現，財政部更宣布，今（18）日開始加速「登記入帳」的入帳作業，只要完成登記並經檢核資料無誤，當日晚上6點前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日），當日晚上6點後登記，次一營業日入帳。

根據財政部統計，截至今日晚間7時止，「登記入帳」已登記人數820萬6956人，「ATM領現」已領現人數178萬2583人。由於天氣開始轉涼，有的地方還下雨，還沒領政府普發1萬元的人，如果不想出門到ATM領現，還是可以採取「登記入帳」方式領取1萬元，一直開放到明（115）年4月30日，24小時都能上網登記，資料嚴密保護。

「登記入帳」只要3步驟

1、進入官網https://10000.gov.tw 點選「登記入帳」

2、輸入資料

•本人領：身分證 / 居留證號＋帳戶＋健保卡號都是本人的。

•幫未滿13歲孩童代領：可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），身分證號＋帳戶都是家長的，孩童只會輸入健保卡號。

3、確認資料後送出，登記就完成！

財政部更宣布，「登記入帳」今日起加速入帳作業，只要完成登記並經檢核資料無誤，當日晚上6點 前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日），當日晚上6點後登記，次一營業日入帳。想知道普發1萬元有沒有入帳，除了補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳之外，也可上官網「查詢登記結果」，掌握入帳進度。

▲普發現金1萬元，「登記入帳」今（18）日起入帳更快，當日晚上6點前登記，當日就可入帳。（圖／財政部提供）



財政部也提醒，認明普發現金唯一官網https://10000.gov.tw（結尾是政府機關專用「.gov.tw」，gov前面是「.」，不會冠上其他英文或數字），而且政府「不會主動」寄簡訊或Email通知領錢、登錄，也「不會」打電話要求至ATM或網銀轉帳！接獲可疑訊息，立即撥打 165 反詐騙專線，有問題也可撥打1988，每日早上8時30分至晚間6時30分。

