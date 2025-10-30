普發1萬元11／17日起ATM領取 銀行大推回饋最高拿11萬、抽日本機票

財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取。（示意圖／侯世駿攝）

全民普發1萬元正式上路，多家銀行推出「加碼獎金」活動，包括台新、元大、永豐、北富銀行等，最高可拿11萬元，抽日本來回機票、蘋果手機等；超商也推出咖啡最低54折起優惠活動，強吸這一波消費商機。

此次全民普發1萬元，民眾可選擇ATM直接提領或線上登記入帳兩種方式。財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取；台新銀行同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。

廣告 廣告

民眾可持國內任一家金融機構金融卡至台新ATM，選擇「全民+1政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金1萬元。亦可至政府「全民+1政府相挺」網站選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號並依指示完成流程，1萬元將於指定日期自動入帳。

台新銀行指出，2025年11月17日至2025年12月14日，透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

2025年11月5日至2025年12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10,000點。即日起至11月30日，成功開立Richart存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。

另於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶新臺幣10萬元以內資金可享3.5%優惠利率。開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓1萬元放大變2萬元。

元大銀行順勢加碼最強應援「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金！等於將政府普發的1萬元紅包放大成最高12萬元的大禮包，讓原本的「小確幸」一躍成為「大確幸」。本次活動總獎金高達新臺幣50萬元，還沒有申辦「元大銀行數位存款帳戶」的朋友們，務必抓緊機會，11萬元回饋金等你拿!

元大銀行同時針對數位存款帳戶的新/舊客戶推出專屬優惠。數位存款帳戶新戶享有三大禮遇，包含自帳戶審核成功後六個月內可享最高3%活儲優利，以及每月多達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，另外，新戶完成指定任務還能拿到最高500元回饋金；而還沒有數位存款帳戶的既有客戶，只要首次申辦數位存款帳戶，得享有最高1.125%活儲優利，無論是新/舊戶都能透過數位存款帳戶輕鬆放大每一分錢。

永豐銀行客戶則是使用永豐銀行ATM領取或透過「登記入帳」至本行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO），即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票或小蜜豐金Bee[1] 16,888點等大獎。

永豐銀行表示，至12月31日前，本行客戶透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，永豐銀行指出，本行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或遠東SOGO百貨5,000元即享券（2名）。

7-ELEVEN響應政府普發萬元政策，OPENPOINT行動隨時取自10月22日至10月31日推出「政府萬元發放超值放大活動」，限時祭出CITY系列飲品組合優惠，其中推薦必買「萬元超值組」CITY CAFE大杯濃萃美式370杯、「萬元超值組」大杯濃萃拿鐵300杯，最低優惠54折起，精省逾8千多元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆

粿粿爆出軌風波！ 網挖出「范姜彥豐4大條件」：完勝王子

王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出