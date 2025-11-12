普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當

社會中心／陳慈鈴報導

普發現金1萬元，也成了詐騙集團的目標之一。（示意圖／資料照）

普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。

165打詐儀錶板公布最新詐騙案例，一名受害者接到1通自稱「板橋郵局」的電話，對方語氣很急，說：「您好，我們這邊發現你的普發現金1萬元遭人冒領！」讓他一聽就慌了，沒等他多問，對方就說要「幫我轉接報案到警察局」。 接著，電話那頭出現1位自稱「新北市警察局偵查隊」的人，聲音沉穩又嚴肅，要求加他的LINE方便後續聯絡。

受害者回憶，當時他完全沒懷疑，心想是正式調查流程，就照做了。加LINE後，又陸續出現幾個人，分別自稱是「吳志強警員」、「王維忠督察」和「王盛輝檢察官」，告知他被盜用資料，甚至可能涉及刑事案件，必須「配合財產清查」。由於對方講得煞有其事，還傳來一堆看似官方文件的圖片，讓他完全信以為真。

受害者表示，由於詐騙集團要求「暫時代管資產」才能證明他的清白。於是他便依循指示，於11月7日下午2點，在高雄鳳山某家家樂福門口，把自己的土地銀行金融卡交給對方，還交出家裡收藏的黃金。對方還向他保證說：「這只是暫時保管，等案件結束就會歸還。」幾天後前往郵局才發現，帳戶被提領了整整46萬元，連黃金也音訊全無，總計損失106萬元。直到警方通知他，這根本就是典型的「假冒公務員詐騙」，才澈底清醒。

165打詐儀錶板也分享防詐小撇步，包括聽見檢察官或警察電話或LINE稱涉及刑案，直接掛斷，再查證；聽見檢察官或警察LINE傳遞司法文書，一定是詐騙；不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之；金融卡、信用卡，不要寄送給陌生人；收到可疑電話，請不要理會，並直接向165查證。

165打詐儀錶板還分析了詐騙話術，包括假冒郵局人員聲稱有人冒領普發現金，並協助轉接電話給假警察；假警察要求加LINE聯繫，並轉介假檢察官LINE帳號，且以LINE提供司法文書並謊稱涉及刑案；假檢警佯稱為證明清白，需要代管資產，要求交付資產（含黃金）、提款卡。

不良行為，請勿模仿！

