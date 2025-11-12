普發1萬入帳了！李來希喊「天上掉餡餅」秒出門買早餐：夠吃200天

李來希收到普發現金1萬元入帳。（資料照片／姚志平攝）

普發現金1萬元分流登記結束後，10日全面開放登記，不限身份證字號尾數。登記截止後，今（12）日凌晨依各銀行作業程序，不少民眾已陸續收到入帳消息。全國公務人員協會前理事長李來希也分享「喜悅」，引發一陣討論。

李來希今天在臉書PO文，透露清晨起床手機跳出來1萬元入帳的訊息，精神上立刻有著一股莫名的亢奮，直呼「天上掉餡餅了，小心！夥伴們收到了嗎？」只見交易明細顯示入帳1萬元，備註「全民+1政府相挺」。

李來希自曝，二話不說馬上出門買早餐，點了豆漿配蔥蛋燒餅，一份50元，並試算收到的這1萬元，笑稱夠他吃200天傳統早餐，同時也好奇其他民眾的感受。

貼文一出，引來網友回應：「很開心」、「我的也入帳，感謝國民黨和民眾黨委員辛苦了」、「好好享受得來不易的1萬元，哈哈哈！感謝立委們辛苦了」、「遲來的，但可接受」、「沒啥特別感覺！但與其被官員貪腐濫用，還真遠不如普發於民來得實際」。

另外，嘉義縣議員詹琬蓁也在臉書表示：「普發1萬入帳了！快查一下」，並且感謝藍白立委，挺過大罷免，讓民進黨政府願意還稅於民。

財政部指出，只要是在登記時間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

