普發1萬入帳了！民進黨發文收割：行政院發的，不是立法院 藍委：示範厚臉皮最高境界
普發一萬元首批今天入帳！不少喊拒領的青鳥、側翼網紅、綠營政治人物態度大轉彎，發文收割這是「民進黨政績」。民進黨竟發圖卡強調「普發現金是行政院發的，不是立法院」，還酸立法院負責刪減預算。國民黨立委王鴻薇在臉書開砲，「綠硬蹭普發現金一萬，示範厚臉皮最高境界」。她強調，如果不是大罷免大失敗，民進黨不會「普發現金一萬」。
普發1萬元首批今天入帳，交易備註寫「行政院發」，挨轟收割。王鴻薇抨擊，這幾天，已經有許多民眾陸陸續續收到普發現金一萬元，對於能夠督促政府還税於民。不但是國民黨的承諾，也是全國民意對抗執政黨一場重大的勝利。然而，民進黨竟然發文「普發現金是行政院發的不是立法院」想洗記憶，完全忘記民進黨是如何反對普發現金那些嘴臉，但是國人不是傻子、也没有失憶。
王鴻薇提到，自己身為兩次「還稅於民」（普發現金6000、10000）首位提議人，民進黨的嘴臉記得太清楚了。今年從在野黨提出法案超收稅金還稅於民開始，為了「大罷免」的民進黨上上下下，根本就無視民意，立法院民進黨吳思瑤跟柯建銘為首，高喊發錢違憲，行政院卓榮泰更是在普發現金提案還沒實行，就違反憲法職權擅自主張違憲不打算遵守。引起國人眾怒。
王鴻薇回顧，在鄰近726大罷免投票日前，賴清德的團結十講中公然拒絕發放普發現金，席間貴婦還附和說「一萬塊買個菜就沒了，我們不需要啦！齁。」卓榮泰更是飄了，公開發言「普發1萬元只能買遙控飛機、冰箱 。」拒絕發放。但這其中最瘋的還是立委沈伯洋，連還稅於民都可以扯到抗中保台，到處說這是配合中共窮台策略。
王鴻薇強調，如今經過與民進黨、行政院、賴清德的長期抗戰，人民終於拿到應該屬於他們的「還稅於民」，這是人民的意志戰勝執政黨的成果，民進黨卻發文，要人民感謝行政院，當然讓人生氣，她要正告民進黨，「普發現金一萬」不是民進黨、行政院的，是人民的，能示範這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。
