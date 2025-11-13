普發1萬入帳傳被判定為可疑交易遭鎖帳戶 金管會：通令清查

普發現金一萬整體發放作業於11月啟動。（圖：資料照）

普發現金1萬元本月上路，目前已全面開放線上登記，近日陸續入帳。然而，媒體報導指稱，有民眾普發1萬登記入帳之後，被判定為可疑交易，帳戶遭鎖。金管會今（13）日回應，上午已通令所有機構進行相關清查，如果有發生提領或入帳普發1萬導致帳戶被鎖，須於最短時間內將現金返還民眾，讓民眾順利領取。

金管會銀行局長童政彰今天出席行政院會後記者會時表示，對於普發1萬可能發生鎖帳戶一事，日前便提前與金融機構溝通，無論民眾選擇登記入帳或是ATM提領，都要確保民眾能順利領到現金。針對媒體報導，金管會上午也通令所有機構進行相關清查，如果有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾，讓民眾順利領取。

童政彰說明，政府推動防詐，但金融機構進行帳戶管控時可能波及民眾，銀行局對此已召開過相關會議，督導金融機構一定要落實準確、精準防詐，不能有錯誤波及的動作，若有類似狀況則應虛心檢討，在短時間內恢復民眾帳戶正常使用。依據從警察端得到相關資訊，相關社群平台的發言IP有可能來自境外，除持續要求銀行精進阻詐，也不會鬆懈阻詐方向與目標。

另外，普發1萬入帳時，資訊欄註記為「行政院發」，遭藍白批評中央割稻尾。行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會時指出，無論是普發現金、育嬰津貼等，只要是中央政府發放的相關費用，都會註記「行政院發」。童政彰解釋，普發現金是批次到檔，有註記「行政院發」跟「全民+1」，是為了便於金融機構辨識這些錢，的確是由政府要發放給民眾的，避免造成金融機構攔阻。