普發1萬入帳先衝「50樓Café」！豪華海鮮吃到飽4人同行1人免費

想用普發現金吃海鮮大餐可以到「50樓Café」，自助百匯4人同行1人免費。

普發1萬開始入帳了，想用大餐犒賞自己？新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」，從11月14日起推出限時加碼優惠，讓你一次吃得超值又划算！50樓Café自助餐廳平日午餐，4人同行就有1人免費爽吃，Asia49亞洲料理及酒廊的商業午餐，和Mega50宴會廳的桌菜也都有8折優惠，年底聚餐就來這大吃又省一波了！

50樓Café自助餐廳以360度無敵景觀與海陸百匯聞名，全新主題「歲末海鮮饗宴」登場，活動期間平日午餐4位成人同行，即享1人免費，半價兒童不計入人數，讓家庭與朋友聚餐更加划算。

坐擁101大樓最美天際線的Asia49亞洲料理及酒廊，由泰、馬、台籍主廚聯手打造的商業午餐，原價每份380元+10%，3人同行打8折，只要1,000元，還能配上特色創意調飲，升級午餐時光。迎接年末派對，Asia49包場專案平假日7萬元起，附贈價值1萬元飲品與香格里拉飯店住宿，辦派對超划算。

Mega50宴會廳以壯闊景觀、專業設備與豐盛粵菜著稱，平日桌席原價12,800元+10%，限時優惠只要10,000元+10%（每桌10人、需訂席6桌以上），企業尾牙或各式宴會都能享受頂級服務與超值價格。

Info

50樓Café自助餐廳

地址：新北市板橋區新站路16號50樓（百揚大樓）

電話：02-7705-9723、02-7705-9724

Asia49亞洲料理及酒廊

地址：新北市板橋區新站路16號49樓（百揚大樓）

電話：02-7705-9717、02-7705-9718

Mega50宴會廳

地址：新北市板橋區新站路16號48樓（百揚大樓）

電話：02-7705-9742



