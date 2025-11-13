普發1萬入帳後慘淪警示戶！王世堅曝鎖帳亂象：誤判率這麼高就該有配套

全民大紅包首波本周陸續入帳，普發1萬元現金自5日起依照身分證尾數分流，11日晚間6時起陸續匯入完成登記入帳者指定帳戶，今（13）日起，民眾可於普發現金官網（https://10000.gov.tw/）查詢進度；下兩周則將先後開放「ATM領現」、「郵局臨櫃領現」。值得注意的是，普發1萬元發放如火如荼之際，傳出有民眾在錢入帳後卻變成「警示戶」；另一方面，由於台灣詐騙事件頻傳，針對金融機構引發的「鎖帳之亂」，民進黨立委王世堅強調，若誤判率這麼高，凍結帳戶就應該要有配套，科技應該幫助人民，而不是懲罰人民。

社群平台12日有網友表示，普發的1萬元登記入帳後，他的帳戶卻被判可疑交易，遭到凍結。對於普發現金可能造成鎖帳，金管會今上午通令金融機構進行清查，若發生提領或入帳導致帳號被鎖，一定要在最短時間內返還現金，讓民眾順利領取；金管會銀行局長童政彰補充說明，政府積極推動防詐，但金融機構進行帳戶管控時可能波及民眾，銀行局對此已召開過會議，督導機構落實準確、精準防詐，不能錯誤波及，若發生類似狀況應虛心檢討，在短時間內恢復民眾帳戶正常使用。

王世堅今在立法院財政委員會上質詢金管會主委彭金龍時，也談及誤凍帳戶相關議題。王世堅會後在臉書指出，近年詐騙橫行，全民深惡痛絕，警政署資料顯示，台灣每年詐騙金額高達上千億元，平均每天被詐走3、4億元，銀行端為防堵詐騙導入AI系統，針對所謂「高風險戶」進行控管與凍結，這樣的方向是對的，但執行方式卻誤傷許多無辜民眾。他透露，9月至今接獲許多陳情，被列控管戶、帳戶被鎖、連生活費都領不出來的，包含老人、小額存款戶、學生、身障者、零工族等，「AI防詐不該變成AI防民！」

​王世堅指出，為此他要求金管會應區分「檢警通報」與「銀行AI判定」兩種情形，前者依法處理，後者因誤判率高須建立分級管理制度，金額越小、風險越低的帳戶，不該直接凍結；再者應建置系統，自動發警示交易簡訊給超過半年未交易的客戶，在交易時告警，避免民眾急需用錢才發現領不了；最後則是要加速解控。現在銀行雖說有24小時專線，但他認為這是「形同虛設」，因為常常打電話過去，最後還是要本人跑銀行，繞一大圈，這樣的效率，怎麼對得起被誤凍的民眾？「防詐是全民共識，但不能讓AI成為新的不公。」

