普發1萬入帳通知狂洗版！醫曝「2種備註」 一票人都收到了

生活中心／陳慈鈴報導

普發1萬元陸續入帳中。（示意圖／資料照）

普發1萬元你領到了嗎？財政部表示，直接入帳自從昨（11）日18時起至今日依各銀行作業程序陸續入帳。從各大社群平台陸續可以看到民眾分享普發1萬元的入帳通知截圖及討論，其中備註部分出現兩種，引起熱議。

ICU醫師陳志金今日於臉書發文，貼出兩張普發現金1萬元入帳畫面截圖，表示陸續收到1萬元了，只見備註分別出「行政院發」、「全民+1 政府相挺」，便問道「你的備註留言是什麼呢？」

陳志金分享收到普發1萬元入帳通知，發現有兩種不同的備註。（圖／翻攝自陳志金臉書）

此文一出，隨即引起討論，網友紛紛表示，「早上去查已經入帳了」、「已收到，已花光XD」、「我們還不知道因為還沒有去刷簿子」、「一家4口全部收到」。至於兩種不同備註，都有人表示收到。

財政部提醒，針對目前已例行性領取政府津貼或年金的民眾，包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，不用做任何登記或申請動作，普發現金也會在今日直接匯撥至其個人帳戶。

