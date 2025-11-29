普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

(圖片來源：kkday)

2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷；然而，熱門航點機票多半要價不斐，想找划算的便宜機票，這篇教你怎麼做，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上，讓你一次搞定所有行程。趁著普發一萬入帳，趕快抓緊這波雙11返場優惠，在KKday、KLOOK、Trip.com等旅遊平台上搶優惠！

熱搜TOP 1：沖繩機票 年底衝一波！人氣景點輕鬆玩

（圖片提供：KKday）

航程短、文化相近的沖繩，是國人最愛造訪的熱門旅遊地。就算不請假，也能來個周末快攻、放空一下，想衝一波趕快手刀訂！

日本一向是台灣人最愛的旅遊首選之一，沖繩更是熱門親子旅遊地。無論是直奔美麗海水族館看鯨鯊、前往最夯的DMM水族館餵水獺，或探索玉泉洞內30萬年歲月所形成的鐘乳石美景......各式人氣景點信手捻來，用甜甜價輕鬆玩沖繩！

✈️Skyscanner沖繩機票 單程最低$1,547起👉點我去找便宜機票

😍沖繩 | DMM Kariyushi 水族館門票｜限時優惠👉點我去買票

熱搜TOP 2：韓國機票 好逛好買、親子/獨旅都適合

（圖片來源：KLOOK）

人氣熱搜機票第二名，就是韓國啦！無論是好逛好買的首爾、療癒放空的釜山或濟州島，讓人百去不膩！熱門行程如換上傳統韓服到景福宮一遊，來趟穿梭時光之旅；或到韓國最大遊樂園──首爾樂天世界，找點刺激的樂子；在釜山搭乘濱海列車賞夕陽，結束後再去大啖海鮮打牙祭；最道地的汗蒸幕體驗也不容錯過......讓人好想一再回訪的韓國，機票絕對要撿便宜！

✈️Skyscanner首爾機票 11月單程最低$2,411起👉點我去找便宜機票

✈️Skyscanner釜山機票 11月單程最低$2,519起👉點我去找便宜機票

✈️Skyscanner濟州島機票 11月單程最低$1,989起👉點我去找便宜機票

熱搜TOP 3：大阪機票+快通劵 爽玩咚奇剛國度

（圖片提供：KKday、Klook）

僅次於沖繩的熱搜日本機票，第二名不是東京，而是大阪。從大阪機場降落，不僅可感受熱鬧街景與美食交織的大阪活力，環球影城更是大小朋友同樂的天堂，去年底剛開幕的全新園區「咚奇剛國度」，任天堂粉絲絕對必訪！

✈️Skyscanner大阪機票 11月單程最低$2,411起👉點我去找便宜機票

除了大阪景點外，到此一遊還能順帶造訪周邊城市，無論是走過千年歲月的京都、山海相擁的神戶、群鹿漫步的奈良......各城鎮風情各異，滿足不同旅遊喜好，讓人去幾次都玩不完。

熱搜TOP 4：泰國機票 放空Chill！海灘日光浴曬到飽

（圖片來源：KKday、Booking.com）

物價親民的泰國，是熱搜機票No.4，像是台灣人最愛的普吉島，擁有不受汙染的細緻白海灘，無論是曬日光浴、玩遍各種水上運動、與熱帶魚群共游，動靜皆宜，每個人都能找到屬於自己的Chill時光。

想要感受傳統與現代交織的魅力，那就必訪泰國首都—曼谷，這裡有華麗的大皇宮、宏偉的鄭王廟和臥佛寺，還有全球最大的週末市集「恰圖恰市集」，從手工藝品到當地特色小吃，泰國文化全都縮影於此。此外，有「泰北玫瑰」之稱的清邁，最近人氣超夯，截然不同的氛圍，讓人彷彿穿越時空，步入泰北的靜謐時光，想走慢遊步調，選這裡就對了。

✈️Skyscanner曼谷機票北高直飛 11月單程最低$3,811起👉點我去找便宜機票

✈️Skyscanner清邁機票 11月最低價一鍵搜👉點我去找便宜機票

熱搜TOP 5：北海道機票 搭纜車賞楓 美照拍不停

（圖片來源：KKday）

北海道正值賞楓最佳時節，從札幌到富良野、美瑛一路染上楓紅與金黃田野，空氣清爽宜人，是北國最迷人的季節提案。不僅能在絕美景致中泡湯放鬆，還能嚐遍秋季限定的鮮味海產與甜點。無論是規劃親子小旅行，或想享受一場身心都被妥帖安放的療癒之旅，把握連假機會、說走就走！

如果想要選最划算的時候去北海道，在進入滑雪季之前，也算是撿便宜的好時機，此時機票單程最低不到3千，還有機會看到楓紅、品嘗秋蟹！此外還有函館百萬夜景、小樽運河風光、百年歷史時計台、登別地獄谷......超多魅力景點，一年四季都張開雙臂歡迎你。

