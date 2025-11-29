普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷；然而，熱門航點機票多半要價不斐，想找划算的便宜機票，這篇教你怎麼做，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上，讓你一次搞定所有行程。趁著普發一萬入帳，趕快抓緊這波雙11返場優惠，在KKday、KLOOK、Trip.com等旅遊平台上搶優惠！
【Klook】11/5-11/14雙11狂歡祭，全站商品3折起！👉點我搶優惠
【Trip.com】：雙11旅展限時5天，11/10-11/14豪送萬元大禮包👉點我搶優惠
【KKday】：11/12-11/13返場加開，全站94折最高折$200👉點我搶優惠
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
熱搜TOP 1：沖繩機票 年底衝一波！人氣景點輕鬆玩
航程短、文化相近的沖繩，是國人最愛造訪的熱門旅遊地。就算不請假，也能來個周末快攻、放空一下，想衝一波趕快手刀訂！
✈️Skyscanner 11月機票最低單程免2千！熱門日期售罄倒數中👉點我去搶票
🚗沖繩租車｜NISSAN 日產租車｜那覇機場、宮古島、石垣島取車｜領券再折👉點我去預訂
日本一向是台灣人最愛的旅遊首選之一，沖繩更是熱門親子旅遊地。無論是直奔美麗海水族館看鯨鯊、前往最夯的DMM水族館餵水獺，或探索玉泉洞內30萬年歲月所形成的鐘乳石美景......各式人氣景點信手捻來，用甜甜價輕鬆玩沖繩！
✈️Skyscanner沖繩機票 單程最低$1,547起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com沖繩機票 來回最低免5千👉點我去找便宜機票
😍沖繩｜文化王國入場票券｜玉泉洞・王國村・毒蛇博物公園｜獨家優惠👉點我去買票
😍沖繩 | DMM Kariyushi 水族館門票｜限時優惠👉點我去買票
😍沖繩｜美麗海超值五合一套票・沖繩三合一套票｜NT$ 708起👉點我去買票
熱搜TOP 2：韓國機票 好逛好買、親子/獨旅都適合
人氣熱搜機票第二名，就是韓國啦！無論是好逛好買的首爾、療癒放空的釜山或濟州島，讓人百去不膩！熱門行程如換上傳統韓服到景福宮一遊，來趟穿梭時光之旅；或到韓國最大遊樂園──首爾樂天世界，找點刺激的樂子；在釜山搭乘濱海列車賞夕陽，結束後再去大啖海鮮打牙祭；最道地的汗蒸幕體驗也不容錯過......讓人好想一再回訪的韓國，機票絕對要撿便宜！
✈️Skyscanner首爾機票 11月單程最低$2,411起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com首爾機票 來回最低$8,754起👉點我去找便宜機票
✈️Skyscanner釜山機票 11月單程最低$2,519起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com釜山機票 來回最低免8千👉點我去找便宜機票
✈️Skyscanner濟州島機票 11月單程最低$1,989起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com濟州島機票 來回最低$5,504起👉點我去找便宜機票
延伸閱讀 》跟著《苦盡柑來遇見你》遊濟州島！黃金油菜花海、海女文化...便宜機票$2230起 熱門景點、遊韓須知一次看｜揪愛Mei推好物
熱搜TOP 3：大阪機票+快通劵 爽玩咚奇剛國度
僅次於沖繩的熱搜日本機票，第二名不是東京，而是大阪。從大阪機場降落，不僅可感受熱鬧街景與美食交織的大阪活力，環球影城更是大小朋友同樂的天堂，去年底剛開幕的全新園區「咚奇剛國度」，任天堂粉絲絕對必訪！
✈️Skyscanner大阪機票 11月單程最低$2,411起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com大阪機票 來回最低$6,068！非紅眼班機！👉點我去找便宜機票
🚄JR關西機場特快HARUKA車票$262起，享景點9折優惠再送eSIM👉點我去買票
😍官方授權｜日本環球影城門票、快速通關線上就能訂👉點我去買票
除了大阪景點外，到此一遊還能順帶造訪周邊城市，無論是走過千年歲月的京都、山海相擁的神戶、群鹿漫步的奈良......各城鎮風情各異，滿足不同旅遊喜好，讓人去幾次都玩不完。
🏢京都住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
🏢大阪住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
😍嵯峨野小火車·竹林小徑·友禪光林·奈良公園·伏見稻荷大社·吉伊卡哇本鋪打卡一日遊｜大阪出發👉點我去預約
😍金閣寺·清水寺·伏見稻荷大社·京都一日遊丨大阪／京都出發👉點我去預約
熱搜TOP 4：泰國機票 放空Chill！海灘日光浴曬到飽
物價親民的泰國，是熱搜機票No.4，像是台灣人最愛的普吉島，擁有不受汙染的細緻白海灘，無論是曬日光浴、玩遍各種水上運動、與熱帶魚群共游，動靜皆宜，每個人都能找到屬於自己的Chill時光。
🏢普吉島卡塔海灘Villa住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
😍泰國必訪島嶼之旅｜皮皮 &瑪雅灣&蛋島｜限時下殺41折👉點我去預約
想要感受傳統與現代交織的魅力，那就必訪泰國首都—曼谷，這裡有華麗的大皇宮、宏偉的鄭王廟和臥佛寺，還有全球最大的週末市集「恰圖恰市集」，從手工藝品到當地特色小吃，泰國文化全都縮影於此。此外，有「泰北玫瑰」之稱的清邁，最近人氣超夯，截然不同的氛圍，讓人彷彿穿越時空，步入泰北的靜謐時光，想走慢遊步調，選這裡就對了。
✈️Skyscanner曼谷機票北高直飛 11月單程最低$3,811起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com曼谷機票直飛 來回最低$5,729搞定👉點我去找便宜機票
✈️Skyscanner清邁機票 11月最低價一鍵搜👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com清邁機票 來回最低$8,846起👉點我去找便宜機票
😍清邁出發｜清萊一日遊：黑屋、白廟、藍廟、長頸村｜中文導遊｜限時88折👉點我去預約
😍曼谷水上市場一日遊｜丹能莎朵水上市場・美功鐵道市集・安帕瓦螢火蟲｜瘋降6折起👉點我去預約
延伸閱讀 》【泰國旅遊新手懶人包】曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低2千起！餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...
熱搜TOP 5：北海道機票 搭纜車賞楓 美照拍不停
北海道正值賞楓最佳時節，從札幌到富良野、美瑛一路染上楓紅與金黃田野，空氣清爽宜人，是北國最迷人的季節提案。不僅能在絕美景致中泡湯放鬆，還能嚐遍秋季限定的鮮味海產與甜點。無論是規劃親子小旅行，或想享受一場身心都被妥帖安放的療癒之旅，把握連假機會、說走就走！
😍豊平峽＆定山溪＆洞爺湖＆昭和新山＆羊蹄山名水公園一日遊｜札幌出發｜👉點我去預約
如果想要選最划算的時候去北海道，在進入滑雪季之前，也算是撿便宜的好時機，此時機票單程最低不到3千，還有機會看到楓紅、品嘗秋蟹！此外還有函館百萬夜景、小樽運河風光、百年歷史時計台、登別地獄谷......超多魅力景點，一年四季都張開雙臂歡迎你。
✈️Skyscanner札幌千歲機票 單程最低$2,770起，多地出發👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com札幌千歲機票 來回最低免6千搞定👉點我去找便宜機票
🏢札幌市區住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
延伸閱讀 》2025賞楓全攻略：從奧萬大、阿里山、福壽山...一路追到日韓3大賞楓祕境！最完整紅葉情報一次看
