普發1萬入帳！他見備註8字大酸：好意思說？

▲全民普發現金1萬元首波於今（12）日凌晨陸續入帳。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元首波於今（12）日凌晨正式入帳，許多民眾陸續收到銀行通知，社群上也掀起一股「入帳潮」。昔日因痛批高雄市長陳其邁而爆紅的高雄網紅「張老大」，卻在看到轉帳備註的8個字後，忍不住開酸：「好意思說？」

根據財政部資料，首批符合領取資格者共有1046萬人，包含約463萬名符合「直接入帳」資格的民眾，以及583萬名選擇「登記入帳」的人。凡於預登記期間或於11月10日前完成登記，並經系統檢核通過者，款項自11月11日18時起至今日（12日）陸續入帳，各銀行依程序發放。

廣告 廣告

臉書粉專擁有17萬追蹤者、YouTube頻道14.3萬人訂閱的「張老大」，稍早也在社群貼出截圖，畫面中顯示，他於凌晨2時16分收到1萬元入帳通知，但仔細一看卻發現，轉帳備註為「全民+1政府相挺」，這讓張老大忍不住嘲諷：「竟然好意思說政府相挺！」並酸溜溜地建議備註應改成「藍白+1政府收割」，諷刺意味十足。

貼文曝光後，網友留言區瞬間炸鍋，不少人留言痛批：「這哪家銀行那麼狗腿」、「看這幾個字真噁心，好意思標註」、「一會毀憲亂政、一會政府相挺，真亂的執政黨」、「怎麼不寫大罷免、大烙賽、大退費」、「人家現在又當成政績，那些說不要領的，現在都靜悄悄地領，先領10000」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德喊話韓國瑜站出來！郭正亮曝「這盤算」：後面有話術

鄭麗文誤植228史實！陳文茜大嘆「劍橋碩士」：對國家多不熟

喊韓國瑜聲援沈伯洋！他挖「邱議瑩潑水」開嗆：當我們免洗筷