普發1萬入帳「備註不一樣」！1銀行細節超驚人 他愣：在打密碼？

生活中心／朱祖儀報導

普發1萬將陸續入帳。（示意圖／資料照）

全民普發現金首批在今（12）日陸續入帳，許多人早上打開手機就發現帳戶多了1萬元，也意外發現每間銀行的備註各有不同。一名網友就說，自己的備註欄寫著「行政院發」、「發年金」，好奇其他人的資訊為何？文章曝光引起眾人討論，還有人指出元大銀行備註超詳細，看起來就像密碼一樣。

一名網友在Dcard發文表示，這次普發現金入帳的效率超好，10日才登記，沒想到今天就入帳了，只隔了短短2天。他登記的是中信銀行，點進網銀一看，也發現備註上寫的是「行政院發」、「發年金」，忍不住笑喊「感覺好像是退休拿退休金」，好奇其他銀行或郵局的備註是什麼。

眾人紛紛表示，「中華郵政：行政院發」、「彰化銀行是行政院發」、「永豐是全民+1 政府相挺」、「國泰：代付年金+行政院發」、「上海的寫金資轉帳，備註行政院發11411」、「農會的也是行政院發。」

另外，也有銀行的備註寫得很詳細，「台新：行政院發+健保卡號」、「元大備註：行政院發11月 代發款項 00004213Z00 FIS3」。原PO看到元大一整串備註，忍不住驚呼，「好像在打密碼。」

