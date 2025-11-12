普發1萬入帳「備註不一樣」！1銀行細節超驚人 他愣：在打密碼？
生活中心／朱祖儀報導
全民普發現金首批在今（12）日陸續入帳，許多人早上打開手機就發現帳戶多了1萬元，也意外發現每間銀行的備註各有不同。一名網友就說，自己的備註欄寫著「行政院發」、「發年金」，好奇其他人的資訊為何？文章曝光引起眾人討論，還有人指出元大銀行備註超詳細，看起來就像密碼一樣。
一名網友在Dcard發文表示，這次普發現金入帳的效率超好，10日才登記，沒想到今天就入帳了，只隔了短短2天。他登記的是中信銀行，點進網銀一看，也發現備註上寫的是「行政院發」、「發年金」，忍不住笑喊「感覺好像是退休拿退休金」，好奇其他銀行或郵局的備註是什麼。
眾人紛紛表示，「中華郵政：行政院發」、「彰化銀行是行政院發」、「永豐是全民+1 政府相挺」、「國泰：代付年金+行政院發」、「上海的寫金資轉帳，備註行政院發11411」、「農會的也是行政院發。」
另外，也有銀行的備註寫得很詳細，「台新：行政院發+健保卡號」、「元大備註：行政院發11月 代發款項 00004213Z00 FIS3」。原PO看到元大一整串備註，忍不住驚呼，「好像在打密碼。」
更多三立新聞網報導
普發1萬陸續入帳！一堆人「拖到明年才領」 原因曝光：不用急
護照還沒過期「1狀況無法用」！她急衝外交部：當天就能解決
他轉帳備註「這2字」！銀行行員秒打來關切 全場驚：不敢亂寫了
他點開「1封郵件」瞬間8萬元飛了！一堆人中招：真的超難防
其他人也在看
普發1萬陸續入帳！一堆人「拖到明年才領」 原因曝光：不用急
全民普發現金在今（12）日陸續入帳，許多人早上打開手機就發現帳戶多了1萬元。不過一名網友透露，自己是「P人」（較隨性、喜歡彈性生活的人），至今還沒有去登記。文章曝光，眾人紛紛有同感，直呼「根本不急」、「是我的跑不掉！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台灣人進麵包店「必做1動作」曝光！91萬網友共鳴讚：是對麵包的尊重
台灣麵包種類相當多，走進麵包店更是滿室生香，不過最近有美食網紅觀察，很多台灣人走進麵包店都要「空夾兩下」，並在Threads上秀出「親自示範影片」，引起超過91萬名網友共鳴，笑說「這聲音是給麵包聽的，看它們不知道下一個會是誰被選上的緊張模樣」！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
普發1萬不違憲了？卓榮泰這麼說
[NOWnews今日新聞]普發1萬現金將自今（11）日晚間起陸續撥款！根據統計，「登記入帳」已有超過500萬人登記，若加上「直接入帳」人數，首批入帳已衝破千萬筆。不過行政院長卓榮泰對藍白主導的「普發1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
阿姨存款變「空頭支票」！存單還在手銀行卻說沒紀錄 存款近30年慘無法提領
根據《現代快報》報導，顧女士指出，當年存款約定三年期滿自動續存，依她估算至今利息約人民幣2,000多元（約新台幣8,800元）。不料到銀行辦理時卻被拒領。她表示，銀行人員稱系統中找不到存單紀錄，要她回去等通知；後來數度致電詢問，得到的回覆都是「仍在查核中」。 ...CTWANT ・ 15 小時前
有人天天用！家中4常見用品「恐折壽」專家警告：快丟掉
你的家中可能藏著看不見的健康危機！美國一名主打長壽與功能醫學的醫師警告，有4樣常見家用品可能悄悄影響荷爾蒙、睡眠與長期健康，建議應盡快移除，其中也包括許多人愛用的香氛蠟燭、空氣清淨劑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳「銀行備註」大不同！網驚元大超詳細：像在打密碼
普發1萬元現金首批今（12）日入帳，許多人查詢帳戶時紛紛發現，入賬匯款備註欄各有不同。一位男子分享，自己使用的中國信託帳戶顯示「行政院發」的「發年金」，讓他忍不住好奇其他家銀行顯示什麼資訊，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛指出，大多備註了政策名稱「全民＋1政府相挺」，其中最詳細的應為元大銀行，除了文字訊息還有一串英數字，讓男子直呼像在打密碼。中時新聞網 ・ 13 小時前
日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代
生活中心／李明融報導近年南投日月潭遭外來種魚虎入侵，危害潭中本土魚蝦生態。為剷除這些「潭中惡霸」，南投縣政府與當地漁民通力合作展開除虎行動，每年夏天都會以電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大，然而今年至今電撈數僅844尾，創歷年新低。縣府表示，電撈量連年創新低，一部分可見防治成效，但也懷疑與新興外來魚種「皇冠三間」有關。民視 ・ 1 天前
再婚黃尚禾兩年！李千娜錄到一半突哽咽淚崩 鬆口婚姻「真實現況」
李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
國小畢旅飛日本！日作家看「1行程」驚喊風險大：連日本學校都不去
高雄岡山區和平國小規劃明年3月舉辦畢業旅行，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人羨慕的是費用只要5000元。對此，校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。行程曝光後，讓旅台日本作家「日本人的歐吉桑」也大讚，行程非常豐富且很用心，不過有一地點他不建議前往，就是「京都」，因為近年來觀光人潮過多，連日本學校都認為風險較大而放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
內褲有糞便殘留！醫示警「洗過也沒用」：養幾百萬個大腸桿菌
內褲即使天天洗也會髒！醫師黃軒在臉書發布貼文，表示即使在使用洗衣粉，正常的洗滌程序下，每件貼身衣物還是會殘留0.1公克的糞便微粒，在這些殘留物中，常檢測出大腸桿菌、腸球菌與金黃色葡萄球菌。鏡報 ・ 1 天前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
普發一萬怎麼領？11/5開放登記 領取資格為何？5種領取方式、入帳時間、Q&A一次看
普發一萬11/5開始依照身分證尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，11/10全部開放登記！最快可以在12日開始入帳。第二階段則開放現領，可在ATM和郵局臨櫃領現金。究竟這一萬元該怎麼領？何時發？誰有資格領取？Yahoo新聞編輯室整理最新資訊如下：Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 個月前
普發1萬首批入帳！醫曬「帳戶截圖2種備註」 大票人狂比對
普發1萬元現金首批今入帳，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金發現，他與妻子的網路銀行帳戶備註欄內容不一樣，一筆寫「行政院發」，另一筆則標註「全民＋1政府相挺」，讓他好奇網友的備註欄寫什麼，貼文迅速引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 21 小時前
冤枉蔣萬安！台北出太陽 這群人被要求道歉
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北北基桃部分民眾引頸期盼停止上班課，不過台北市11日、12日均正常上班課，大批網友當晚湧進市長蔣萬安臉書痛罵「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」、「殺假boy」，不過，台北...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
便當要倒了！館長賴民進黨、學者一句嗆爆 企業家重大示警：注意健身房
近來以罵民進黨為志業的網紅館長陳之漢11日晚間開直播時宣布，旗下的便當店因業績不佳，確定要於月底收攤；談到收攤原因，館長也不意外地賴給民進黨，稱自己真的被害死。學者開嗆，怎麼不乾脆搬去中國做呢？企業家王浩宇則說，如果館長真的跟他說的一樣虧錢，健身房更要注意。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
普發1萬首批今入帳！沒收到 明可上網查詢
[NOWnews今日新聞]全民普發現金1萬元，「直接入帳」特定對象或採分流預先「登記入帳」者，首批今（12）日入帳，還沒收到的人也不用擔心，財政部表示，各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
出手闊綽！女星砸2.8億「全額付現」購入豪宅 晉升成有殼一族
21歲張員瑛是韓國女團「IVE」的主唱，憑藉清新的形象成為時尚界的寵兒，深受許多粉絲的喜愛，然而，年紀輕輕的她也成為「有殼一族」，砸下137億韓元（約2.8億台幣）購入首爾龍山區的高級別墅，據法院登記資料顯示，她已於上個月完成產權登記。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
全台第一個用完普發1萬！他睡醒一看沒了 原因曝光網笑翻
「全民+1 政府相挺」的普發1萬現金，在11日晚間至12日凌晨起，許多第一批登記的民眾已經收到。然而有一名網友，在熟睡中不知不覺，這1萬元入帳後卻短短幾小時就蒸發，自己在醒來的時候才發現沒了，成為全台第一個用完普發1萬的人，原因讓許多網友笑翻。中時新聞網 ・ 8 小時前