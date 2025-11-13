普發1萬入帳「冒犯拒領者」！釋昭慧：執政團隊成助紂為虐共犯

全民普發1萬元現金陸續入帳，先前表態拒領普發現金1萬元的法師釋昭慧今天表示，普發1萬自動入帳，是對拒領民眾的無禮冒犯，她並指出執政團隊的本心或許是為了便民，但也在無形中成了「助紂為虐」的共犯。

釋昭慧。（圖／行政院提供）

釋昭慧今天（13日）在臉書上發文表示，這兩天有幾位臉友告訴她，他們到郵局去刷存摺，這才發現政府已將「普發1萬元」自動存入帳戶；還有人說，他們很想退回，卻不知要存到什麼戶頭，「這真的是大哉問，作為『搶救國庫』團隊一員，我竟不知要如何作答！」

釋昭慧指出，有11類人根本被斷除了「拒領」資格，只能乖乖接受1萬元入帳，本次共有高達1046萬人符合首波領取資格，包含約463萬名「直接入帳」對象，以及583萬名「登記入帳」成功的民眾，然則這11類民眾，佔了總人數的44%，如是這般地讓這463萬名民眾被迫領錢，這對463萬人中的「拒領」民眾，無疑是一種無禮冒犯。這些「拒領」無門的民眾，即使將撥到自己戶頭的1萬元，轉手捐贈其他公益團體，也會被歸入「接受普發」的行列。

釋昭慧說，更嚴重的是媒體、名嘴與網軍可以就此宣稱沒有多少民眾「拒領」，各黨政客與「境外勢力」可以據此研判「台灣人果然很愛錢」。我們可以想見，在不久的將來，為了收買「愛錢」的台灣民眾，各黨政客必將加碼推出更多揮霍國庫的方案。至於「停砍年金」，那只是揮霍國庫的「前菜」而已。

釋昭慧和卓榮泰會面。（圖／行政院提供）

釋昭慧直呼，執政團隊明知藍、白合謀，意在揮霍國庫，削弱國力，然而迫於選戰的形勢所逼，從拒絕「普發1萬」，到被迫「普發1萬」，再到放棄添加「拒領」選項，他們只能一而再，再而三地棄械投降。包括部分綠營政客在內，竟然與藍、白政客一唱一和，很有默契地對搶救國庫人士展開人格謀殺；並且順便劍指行政院長，搞出個「清君側」的戲碼；而執政團隊竟然「服務到家」，不經當事人同意，就直接撥款入戶，讓拒領民眾看到存款簿而為之傻眼，執政團隊的本心，或許是為了便民，但也在無形中成了「助紂為虐」的共犯。

釋昭慧指出，這是經過精心布置且一石三鳥的「局」，「三鳥」如下： 讓民眾必須領那1萬元，不得「拒領」，好能製造「台灣人必然愛錢」的假象，從而導引各黨政客隨著「國庫燒錢」的議題起舞；哪怕傻眼看著「1萬入袋」的463萬民眾中，僅有十分之一民眾無法「拒領」，都已在實質上增加了46億3000萬元的國庫開支，自然也就達到了蠶食國庫的效果；順道拉下幾個不捨得「國庫燒錢」的官員，搞垮幾個不接受「國庫燒錢」的民間吹哨人。務必要將他們鬥垮鬥臭，否則絕不善罷干休！

釋昭慧還說，我們從「普發1萬」見微知著，看到了「國庫燒錢三部曲」，第一部曲：讓各黨政客競相加碼，推出各種錢坑法案，好能蠶食鯨吞地虛耗國庫；第二部曲：讓意圖「搶救國庫」的吹哨人，成為媒體、名嘴與網軍的箭靶，甚至不惜運用「境外管道」，進行各種汙衊吹哨人的人格謀殺，一方面規避法律責任，一方面也可產生國人集體噤聲的寒蟬效應；第三部曲：讓國庫空虛，債留子孫，從而致令「台灣沒有明天，子孫沒有未來」！

普發1萬直接入帳或登記入帳的民眾，多數人12日已收到款項。（圖／翻攝財政部臉書）

釋昭慧指出，佛陀說：「錢財五家共」，五家是王、賊、水、火、敗家子。王，在古代是國王，在民主政權下，就是執政者、朝野國會議員與朝野地方議員。賊，包括了詐騙集團在內。我們都在關心詐騙集團的嚴重問題，然而詐騙集團能夠訛詐到手的，遠不及握有行政、立法權的政客。這就是「竊珠者賊，竊國者侯」的道理。無分藍、白、綠營政客，無論是為了「討好選民」，還是為了「摧毀台灣」，他們都在光天化日之下，大大方方地「竊國」。沒有誰是「無辜」，只有「主謀」與「從犯」之別！

