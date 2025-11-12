普發1萬入帳！新光三越加碼促銷估業績成長5％

普發1萬已陸續入帳，新光三越火速推出最新優惠商品，預計將帶動一波消費熱潮。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕政府普發1萬陸續入帳，有效提振內需消費，百貨業者爭搶「普發1萬」帶來的威力，百貨龍頭新光三越火速針對普發1萬祭出加碼活動，以直接回饋、多重抽獎與放大手中萬元價值三大重點，搶先推出億萬點加碼活動，自11月14日至11月23日當日當店不限任何業種，不論大額小額，吃飯或購物，只要刷10大指定銀行信用卡單卡累計滿1萬元，即可獲得skm points 1萬點，新光三越預估，在普發1萬效應帶動下，有望出現一波自我犒賞、慰勞的消費熱潮，預估可望帶動新光三越11月業績成長達5%。

受到出國消費人數大增、通膨等因素影響，今年百貨業營運成長力道受限，甚至出現衰退，新光三越表示，今年前10月營運相對辛苦，但隨著週年慶、政府普發1萬政策、天氣轉涼等利多因素助攻下，帶動秋冬消費需求出籠，第三波週年慶業績表現優於預期，女性雜貨、名品、家用品、餐飲業種表現最佳，新光三越台南新天地的名品業績更大增逾10%，看好第4季買氣可望明顯回升。

為了普發1萬，新光三越自11月4日至11月7日舉辦《普發萬元消費風向調查》，共回收5687份問卷，結果顯示超過一半民眾想立即花掉普發金，近八成會員決定使用在新光三越，其中高達七成選擇「犒賞自己」、「使用在生活必需品」。最想消費的前三名依序為「餐飲」、「服飾鞋包」及「化妝品」，過半會員也期待百貨公司透過滿萬送千贈獎活動、超過萬元價值商品組合，進一步放大手中萬元價值。

新光三越針對首發1萬，特別推出百項話題商品超低優惠價，包括下殺5折的鑽戒、2折的雙人冬被、最低下殺36折的頂級美妝保養組合，以最直接、最有感的方式，放大消費者手中萬元的價值。

