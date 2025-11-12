普發1萬入帳「一早醒來卻沒了」 她曬交易明細直呼：太慘了

網友起床發現，深夜入帳的普發1萬在睡夢中已被拿去繳信用卡費了。（本刊資料照）

普發現金1萬元昨晚（11日）開始分批入帳，多數民眾都在今（12日）凌晨深夜收到錢。不過有網友苦笑，自己一覺醒來查看銀行帳戶交易明細，才發現1萬元馬上就沒了，自嘲「太慘了」。

原PO今日在社群曬出帳戶交易明細，顯示普發1萬元在凌晨約3點入帳，結果清晨6點一過就因信用卡自動扣款1萬3,402元，把剛入帳的1萬塊全給吃掉。原PO表示「太慘了，擁有『它』不到4小時😂，還在我熟睡的時候⋯普發1萬入帳後馬上就被扣了🤪，話說，大家入帳了嗎？想好怎麼花了嗎？」

貼文引起網友討論，「來無影，去無蹤」「應該很多人都是拿他繳卡費🤣」「等於你的卡費才3402欸 賺翻了」「沒想到你在睡夢中花了普發金😂😂😂」「入帳立刻上繳房東了，房東是最大受益人啊」「我也只是過路財神，因為分給爸媽了」。

財政部今日說明，首批普發現金1萬元今日入帳，若是直接入帳特定對象，或採登記入帳於11月5～10日完成登記並檢核成功者，不受颱風影響按原訂時程，自11日晚上6時起至12日依各家銀行作業陸續入帳。

財政部表示，明（13日）零時起將開放查詢登記結果，只要進入官網點選「查詢登記結果」，輸入資料即可了解登記狀態及入帳情形。

