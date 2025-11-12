普發1萬入帳「為什麼我還沒收到？」 財政部解答了

完成登記入帳的民眾，今早陸續收到普發1萬。（示意圖，本刊資料照）

首批普發一萬現金，今（12日）正式入帳，完成登記入帳的民眾陸續收到銀行通知。不過，也有民眾尚未收到，對此，財政部解釋，並要民眾耐心等待。

財政部：11月11日晚間起分批入帳

財政部今早透過粉專發文說明，如果是直接入帳特定對象，或採登記入帳的民眾，並於11月5日10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自11月11日晚上6時起至11月12日依各家銀行作業陸續入帳。

勞保、國民年金、老農津貼等族群自動入帳

財政部說明，直接入帳對象為領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。

財政部呼籲：銀行作業速度不同 請多耐心

至於為何完成登記入帳的部分民眾，尚未收到1萬元，財政部也解釋，「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳喔！」

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

普發1萬入帳了！逾497萬人今早收驚喜 沒收到錢別慌「這樣補救」最快拿到

台大生賭颱風假「大翻車」 豪請300份雞排珍奶！發送時間、地點曝光

鳳凰颱風狂襲宜蘭！蘇澳火車站前水淹半層樓 國軍戰車、救生艇深夜搶救上百人避難