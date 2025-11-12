普發1萬入帳 綠喊 「政院發的」 王鴻薇：厚臉皮最高境界

全民普發1萬首波今（12）日凌晨開始入帳，許多民眾已陸續收到銀行通知，民進黨也在Threads發文，稱普發現金「是行政院、不是立法院發的」。對此，國民黨立委王鴻薇翻出先前民進黨反對普發現金的言論，砲轟「厚臉皮最高境界」。

「綠硬蹭普發現金1萬，示範厚臉皮最高境界」，王鴻薇今天在臉書發文表示，這幾天已有許多民眾陸續收到普發現金1萬元，對於能夠督促政府還税於民，可說是全國民意對抗執政黨一場重大勝利，但民進黨竟然發文，稱「普發現金是行政院發的，不是立法院」，但國人不是傻子、也沒有失憶。

廣告 廣告

王鴻薇指出，身為2次「還稅於民」（普發現金6000、10000）首位提議人，民進黨的嘴臉自己記得太清楚，今年從在野黨提出法案超收稅金還稅於民開始，為了「大罷免」的民進黨上上下下，根本就無視民意，以綠委吳思瑤和柯建銘為首的民進黨立院黨團，高喊發錢違憲，行政院卓榮泰更是在普發現金提案還沒實行，就違反憲法職權擅自主張違憲不打算遵守，引起國人眾怒。

「如果不是大罷免大失敗，民進黨不會普發現金1萬」，王鴻薇提到，在鄰近726大罷免投票日前，總統賴清德的團結十講中公然拒絕發放普發現金，卓榮泰更是公開發言「普發1萬元只能買遙控飛機、冰箱」，綠委沈伯洋更把此事扯到抗中保台，到處說這是配合中共窮台策略。如今經過與民進黨、行政院、賴清德的長期抗戰，人民終於拿到應該屬於他們的「還稅於民」。

最後，王鴻薇正告民進黨，普發現金是人民的意志戰勝執政黨的成果，民進黨卻發文要人民感謝行政院，這當然讓人生氣，普發現金1萬不是民進黨、行政院的，而是人民的，能示範這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。

【看原文連結】