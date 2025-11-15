普發1萬入帳 郵局：久未用帳戶解除控管

▲因應普發現金，中華郵政自動解除久未活動帳戶的交易控管。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元近日陸續到帳，不過也傳出不少民眾因為這1萬元，導致帳號被銀行判定「資金流異常」，因此被凍結帳戶。為避免發生該情況，中華郵政表示，若帳戶久未活動而設定管制，配合普發現金入帳，系統將自動解除交易控管。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，預計分別於11月17日及11月24日開放。

不過為打擊詐騙，國內多家金融機構強化對客戶帳戶交易監控，久未活動的帳戶若有多筆資金匯入，可能會被視為「資金流異常」並凍結帳戶。也因此，近期有民眾反應，帳戶被系統判定「資金流異常」並鎖住帳戶，導致無法領錢。

為避免這樣情況再次出現，中華郵政表示，因應政府普發現金政策，倘民眾為直接入帳或登記入帳選擇郵局帳戶，如該帳戶因久未活動而設定管制者，配合本次「普發現金」款項入帳，系統將自動解除交易控管，可正常存、提款，且普發款項進帳後帳戶已視為恢復往來。

至於有多少戶郵局儲戶的帳戶久未使用，因普發現金入帳而解除控管，中華郵政並未透露數字僅說，公司對於帳戶的控管，除依司法警察單位要求設定警示帳戶外，並以風險為基礎的原則，對於符合特定條件的久未往來帳戶，或出現疑似異常交易帳戶進行差異化控管。

中華郵政表示，配合普發現金政策，持續調整現行防詐相關控管，以利帳戶皆可順利存入普發款項及領用，期盼同時兼顧防詐作業及儲戶使用便利性。

