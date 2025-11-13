普發1萬入帳！銀行備註引討論 這2個最常見

▲普發現金一萬預先登記，各家銀行已陸續入帳。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 普發1萬元在本（11）月5日起分流預先登記，各銀行已陸續在12日起將款項入帳，有網友發現，各家銀行有各自的入帳備註，像是「行政院發」、「全民+1政府相挺」等，或是備註日期與健保卡號，意外引起討論，其中元大銀行的備註相當詳細，不僅寫下行政院發，還有一長串數字「像是密碼」。

ICU醫師陳志金在臉書上發文分享行政院普發網銀截圖，與大家討論各家銀行的備註，中信、台銀、永豐、玉山以及郵局，大多數都是「行政院發」或「全民+1政府相挺」，有的還會加上日期或健保卡號，其中元大銀行的備註最為詳細，寫下「行政院發11月代發款項 00004 213Z00 FIS3」，引起網友討論，笑稱像在打密碼。



但也有網友在留言下方表示「還沒申請，反正到明年，不急」、「我們還不知道因為還沒有去刷簿子」、「靠被動收入的日常……就直接ATM領囉」。

