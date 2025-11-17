普發1萬全民都能領！單身上班族氣喊「幫忙養不努力的人」 網搖頭：別想太多

今天（11月17日）正式開放普發1萬「ATM領現」。（示意圖／侯世駿攝）

全民普發1萬上路，今天（17日）開放ATM領現，也已經有不少民眾拿到錢，但有一名網友認為，上班族認真工作，賺的錢被政府強迫徵收走，退稅於民卻是大家都能拿，讓她感到相當不公平，質疑這是在「幫忙養那些不努力的人」，引起熱烈討論。

這名網友近日在Dcard以「我真覺得普發1萬很不公平」為題發文表示，每年5月報稅季，對於單身沒小孩、每天辛苦工作賺錢的人非常不利，「別人在享樂玩耍的時候，我們在加班辛苦賺錢，最後賺的錢，一部分要先被政府強迫徵收走。」

原PO指出，現在政府說要退稅於民，卻是全民都可領，「意思就是，我們平常辛苦工作賺錢的結果，換來的是，還要幫忙養那些不努力的人，而這些人更不會感激你，他們只會覺得，這是政府發的錢，他們應得的。」

原PO認為，這些人是在花別人繳的錢享樂，對她而言相當不公平，「現在說要普發1萬，我開心嗎？有錢領當然開心，但同時也是告訴我一件事情，人真的不用太認真工作，因為這麼認真工作，自己捨不得花，只會被這個社會每個人當成傻子跟盤子在敲而已，錢不是被政府強迫徵收走，就是被壞人騙走，甚至現在還要養全民。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「其實大部分的人領的1萬都是上面20%左右的人分給其他80%，所以拿錢跟你沒有半點關係，別想太多，就當小確幸，心情會愉快很多」、「如果你是繳稅前20%的大戶，那很值得抱怨呀」、「到現在還有人不知道，大多來自從企業所課徵的稅款嗎？」、「絕大部分的稅收退款大戶，應該都是那些繳稅多的公司、老闆、企業」、「你繳的稅對你來說很多，但對國家來說真的沒多少，平均分下去，這1萬你可能連1元都佔不到」。

也有人說到，「身為無痛報稅的我也覺得不太公平，這概念有點共產，但拿都拿了」、「你以為夫妻一起報稅有減很多，其實沒有，建議實際去試算，有小孩當然可以減，人家辛苦養小孩繁殖台灣人的後代，然後你在靠X單身的人很可憐？」、「社會福利本來就是這樣，況且國家為了提升生育率，本來就會對有小孩的家庭有更多的補助」、「結婚沒生小孩稅繳更多欸！繳稅繳最多的就是結婚沒生小孩的人，我就是受害者」、「真的賺這麼多不會上來抱怨啦，當你走的馬路、所有公共建設都不用錢嗎」、「我是把這1萬塊當成天上掉下來的錢啦，人生不用這麼悲觀」。

還有人分享，「繳稅60萬，政府超收只還我1萬，真的好棒棒」、「我也繳差不多，寧願不要弄普發，把多的稅拿去幫助偏鄉補足他們的資源」、「我一拿到全部捐出去了」、「似乎很少人是完全沒有繳任何稅的，基本的購物就已經有消費稅，有車的有牌照、燃料稅、有房的也有土地、房屋稅，連中獎還有稅，稅收不是只有所得稅」、「從政策面，普發現金本來就是最懶惰、最不負責任的，不論黨派都是。不排富、不對弱勢加強補貼，對社會一點都沒有幫助」、「社會國家是一體的，躺平族是沒賺錢沒繳稅，但肯定有消費，這也是等於有促進經濟活動」、「如果年輕人拿到1萬都拿去買一些非生活必需品，促進點經濟好像也沒啥不好」。

