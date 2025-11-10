普發1萬全面開放登記！最快明晚入帳 登記失敗2種補救方式一次看

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

全民關注的普發現金1萬元政策，今（10）日起全面開放登記，凡具我國戶籍的國民、外籍及港澳配偶等6類身分者皆可申請，登記系統將開放至明（2026）年4月30日止。財政部提醒，若登記資料錯誤或帳戶異常導致入帳失敗，仍可重新登記或改以其他方式領取。

普發現金提供「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種領取方式。（示意圖／Pixabay）

普發現金提供「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種領取方式。一般民眾可在官網（https://10000.gov.tw）登記入帳，只需輸入身分證或居留證號、金融帳號及健保卡號即可完成登記。首批款項將自11月11日晚間6時起至12日陸續入帳，ATM領現自11月17日開放、郵局領現則自11月24日開放。

登記對象包括國內現有戶籍國民、明年4月前出生的新生兒、取得居留許可的無戶籍國民與外國人，以及持居留許可的中港澳或外籍配偶，另有因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬也可領取。

政府並呼籲民眾提高警覺，避免受詐騙集團利用「普發1萬」名義行騙。官方不會以簡訊、電話通知領錢，也不會要求民眾至ATM或網銀進行轉帳操作，請務必透過官方網站登記查詢，以保障自身權益。

全民關注的普發現金1萬元政策，今（10）日起全面開放登記。（圖／財政部）

