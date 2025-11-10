普發1萬全面開放登記 財部估首批入帳逾900萬筆

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬「登記入帳」於11月5日起開放為期5天預登記，截至今天上午10點止，累計已有488萬人完成登記。財政部表示，11月10日以前完成登記者，將於11月11日晚間6點起至11月12日陸續入帳，加上直接入帳約464萬人，首批入帳將逾900萬筆，將視情況登記入帳由2個營業日入帳逐步提升至即時入帳。

立法院財政委員會今前往合作金庫銀行視察普發現金辦理情況，財政部指出，普發現金官網(https://10000.gov.tw)11月5日至9日開放為期5天預登記普發現金首日登記123萬筆，今日起全面開放登記、無須分流，截至上午10點止，已有488萬人完成登記。民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

財政部說明，11月10日以前完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚間6點起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，且將視情況登記入帳由2個營業日入帳逐步提升至即時入帳。為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

另外，自11月13日起，民眾可至普發現金官網查詢登記結果，如果因為資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採「ATM領現」或「郵局領現」。其中，ATM領現將於11月17日起開放領取，將確保16家金融機構2萬8036台ATM運作順暢；郵局領現於24日開放領取，將確保名單勾稽及管制正確。

