普發1萬再加碼！桃市府推「百倍奉還」活動 他買星巴克爽抱10萬元

桃園市政府推出「百倍奉還」活動。（圖／翻攝自桃園百倍奉還官網）





中央政府於11月12日陸續普發1萬元現金，而桃園市政府趁此機會，也推出「百倍奉還」活動。桃園市經發局表示，民眾只要在桃園地區購物並登錄發票，就有機會抱走大獎。經發局也在昨日公布第二波中獎名單，有民眾在星巴克消費510元，就抱走10萬元。

經發局指出，從11月12日至12月31日止，只要是在桃園地區消費滿100元，且為合法店家所開立的發票，都具有1次抽獎資格（例：單筆滿200元，可得到2組抽獎序號，以此類推）。不過，需要注意的是，登錄發票時間為11月13日14時起至2026年1月7日23時59分止，每張發票僅有一次中獎機會，截止時間以活動官方網站系統主機時間為準。

廣告

抽獎方式採活動官網電腦系統隨機選取抽獎序號，並以官網公布之名單為準。而這次活動有「天天抽」、「週週抽」與「月月抽」三類抽獎，其中「天天抽」共抽50次機會，每天抽出現金1萬元1名，「週週抽」共8次機會，每週抽出現金5萬元1名，「月月抽」共有2次機會，每月抽出現金10萬元1名。

為了鼓勵民眾多在桃園當地消費，在活動截止前，經發局更推出「壓軸抽」大獎，機會只有一次，獎項高達100萬元。至於活動內容以及詳細資訊，民眾可至「桃園百倍奉還」官方網站查詢。

