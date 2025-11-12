普發1萬凌晨入帳 清晨被扣光！網嘆：擁有不到4小時
普發現金陸續入帳，不少民眾開心查看帳戶，卻有人笑中帶淚。一名網友今（12）日在社群平台Threads分享，凌晨剛入帳的1萬元普發現金，隨後就被銀行自動扣繳卡費1萬3000元。貼文曝光後引發網友熱議，有人笑稱「普發只是路過你的帳戶」、「睡夢中就把錢花光了」。
該名網友表示，自己一早醒來打開網路銀行App查看入帳狀況，發現行政院發放的1萬元雖在凌晨2時入帳，但不到4小時，便被銀行自動扣繳卡費1萬3000元，讓他無奈喊「擁有它不到4小時」。
這篇貼文引發網友熱烈討論，累積逾14萬次瀏覽，許多人笑稱「來無影去無蹤」、「普發1萬只是借過一下就離開了」、「你的帳戶只是轉運站」、「還倒貼3000元」、「沒想到你在睡夢中花掉了普發金」，也有人安慰原PO「至少卡費減少1萬，也是另一種幸福」，原PO也幽默回應，「只在乎曾經擁有…哪怕只有幾小時。」
根據財政部公告，普發現金1萬元於11月12日陸續入帳，首批入帳對象包括直接入帳的特定族群，以及於11月5日至10日完成登記且檢核成功的民眾，發放作業未受鳳凰颱風影響，自11日晚間6時起至12日間，由各銀行依序完成入帳。
財政部提醒，民眾自11月13日零時起可至官網（https://10000.gov.tw）查詢入帳結果。輸入本人或代領人身分證（或居留證）號碼及健保卡號即可查詢。如顯示「款項已於11月12日入帳」，即代表入帳成功；若顯示「入帳失敗或核驗失敗」，可重新登記或改以ATM及郵局領取。
ATM領現將於11月17日開放，郵局領現則自11月24日起辦理。財政部並呼籲，若收到可疑簡訊、連結或電話，切勿點擊或提供個資，可撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，以防受騙。
