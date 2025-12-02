普發1萬到手！中配嗆台灣人 同鄉火大開撕

▲中配網紅若瑜領完普發現金1萬元後，轉頭就開嗆台灣網友，引發熱議。（圖／翻攝自若瑜YouTube）

[NOWnews今日新聞] 普發現金一萬元已開放民眾前往郵局領取，且不需再依照身分證字號尾數分流，只要持有附照片的證件，如身分證或健保卡，隨時都能到臨櫃領現。近日，中配網紅「若瑜」拍攝影片分享自己順利領到普發一萬元的過程，未料影片上架後，她在留言區與台灣網友互嗆，迅速引發熱議，甚至還遭到同為中配的「大瑤」何新瑤出面批評。

若瑜記錄自己領取台灣普發一萬的流程，她表示自己來台僅4個月，排隊時還擔心會不會領不到，影片中可看到，她手持豬肝紅色的中國護照，隨後畫面切回家中，若瑜興奮地展示一疊嶄新的千元大鈔，並透露自己已成功拿到一萬元現金。

貼文曝光後，有網友留言：「領了我們的一萬塊，就要承認中華民國是個國家。」沒想到若瑜直接回嗆：「錢我得拿唷，你的要求做不到唷！」這番回應立刻引爆社群討論，後續影片已緊急被移除，而若瑜改發道歉文，稱自己受到他人引導，才會說出不恰當的話，並向因此受牽連的中配族群致歉。

對此，同樣也是中配網紅的「大瑤」也拍片回應，她無奈表示，台灣給予新住民「極大的協助與福利」，看到若瑜領了一萬元卻反過來挑釁台灣人，令大瑤十分傻眼，直言這種行為根本是「吃台灣的飯，砸台灣的鍋」，她也語重心長地提醒，發表任何言論之前，三思而後行。

大瑤強調，自己不接受若瑜向中配族群的道歉：「我不要道歉，我不接受你的道歉，兄弟們你們懂我的意思嗎？」、「還要警察幹嘛？」、「不接受，誰愛接受、誰接受。」大瑤認為，若瑜的發言已讓其他中配承受大量謾罵，她直言「不要跟我講甚麼吃虧是福」、「別身在福中不知福」。

