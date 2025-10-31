普發1萬前暖身！勞保局今發放6項給付 最高近10萬

勞動部勞工保險局今（31）日按行事曆陸續發放多項補助及給付。（示意圖／東森新聞）





勞動部勞工保險局今（31）日按行事曆陸續發放多項補助及給付，合計6筆款項，包含產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付、國民年金老年年金、國民年金喪葬給付、國民年金遺屬年金，以及國民年金身心障礙（基本保證）年金。符合資格民眾可留意存摺與銀行帳戶入帳情形。

其中，國民年金保險喪葬給付備受關注，勞保局指出，該給付採一次性發放，給付標準為投保金額5個月。自2023年1月1日起，國民年金月投保金額調整為1萬9761元，符合資格者可領取9萬8805元（1萬9761元乘以5個月）。若被保險人於調整前身故，則按舊標準計算，給付9萬1410元（1萬8282元乘以5個月）。

勞保局說明，凡被保險人在國民年金加保期間（65歲前）死亡，由實際支出殯葬費用者提出申請，即可請領喪葬給付。反之，若死亡時已屆65歲並退保、或於退保期間死亡，因不具被保險人身分，則不符請領資格。

依規定，喪葬給付須於被保險人死亡次日起5年內辦理，逾期將喪失請領權利。勞保局提醒民眾，如家屬符合資格，應及早備妥相關證明文件向勞保局提出申請，避免超過期限無法受理。

除喪葬給付外，今日同步發放之項目涵蓋產檢及陪產檢假薪資補助、遺屬年金、老年年金以及身心障礙年金，旨在協助民眾於家庭、健康與生活照護等面向獲得必要支持。

近期政府普發1萬元現金政策備受矚目，勞保局提醒，普發作業為財政部主責，與本次國保及勞保給付不同；民眾若期待普發入帳，可依政府公告時程留意，首批最快將於11月12日入帳。本日勞保局發放項目則屬既定社福與保險給付，請民眾區別相關流程。