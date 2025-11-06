普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了 最新詐騙手法曝光

生活中心／朱祖儀報導

普發1萬正式開放登記。（示意圖／資料照）

普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被冒用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」

內政部警政署165打詐儀錶板揭露一起案子，受害人表示，前幾天接到一通自稱是「郵局人員」的來電，對方急切地說，「有人拿您的證件申辦普發現金1萬元，但因為他長得跟照片不像，我們懷疑是冒領」，還說要幫忙報案，接著就把電話轉接給自稱是台北市政府警察局的陳警員。

受害人聽到之後心頭一驚，加上「陳警員」講話態度非常客氣又認真，還解釋個資被冒用的可能原因，並稱為了方便後續處理，還和他加LINE聯絡，讓他完全相信這套說法。

受害人接到詐騙電話。（示意圖／資料照）

不久後，陳警員又傳LINE告知，聲稱「你這件有點嚴重，已涉及刑事案件，檢察官指示要代管你的財產，等案件釐清後才會歸還。」雖然受害者當下很震驚，但因為陳警員堅稱是正常流程，還說此案很快就會拘提，並傳來公文照片，讓他當場被嚇得心神不寧。

受害人擔心自己被當成嫌疑人，甚至鋃鐺入獄，因此照著陳警員的指示，準備大筆現金面交還同時交付提款卡。直到幾天後，他看到新聞說「公務機關不會代管金錢」，才驚覺遭到詐騙，「清點一下，共損失了3百多萬，那是我省吃儉用的所有積蓄。」

普發現金詐騙 警政署教4不原則

內政部警政署「165打詐儀錶板」指出，針對普發現金詐騙案，民眾要堅守「四不原則」，包括不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，若接到電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡等事，一定是詐騙，政府機關也不會以電話方式告知身分遭冒用，不同公務機關更無法轉接，有任何詐騙疑慮都應向165查證。

