普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客

記者李育道／台北報導

2025台北國際旅展將於明（7）日至本月10日在台北南港展覽館登場。（示意圖／記者賴俊佑攝影）

2025台北國際旅展將於明（7）日至本月10日在台北南港展覽館登場，今年不僅有長榮集團旗下「長汎假期」推出兩人同行最高現折1萬元的超殺團體優惠，越捷航空也同步祭出為期一週的「新台幣0元機票」活動（未含稅金與手續費），搶攻歲末旅遊商機。各家業者端出超值行程與加碼好禮，吸引旅客趁旅展檔期搶便宜。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著航空公司擴大運能、票價與供需穩定，團費較去年同期下降2至3成。適逢「普發1萬」政策，長汎假期再加碼提供旅展限定優惠，看好明年寒假與春節長假需求，針對歐洲、日韓及東南亞旅遊推出兩人同行最高減1萬元的超值折扣。

日韓與東南亞行程下殺「免2萬」起，歐洲線最高折1萬元，包括「潮玩關西5日」1萬7900元起、「東京鎌倉箱根螃蟹5日」1萬8900元起、「松山金浦飆雪初體驗4日」1萬5988元起、「北越雙龍灣5日」1萬6900元起、「馬來西亞5日」1萬9990元起；另有「德瑞阿爾卑斯10日」、「瑞士高山花園13日」指定出發日每人現折1萬元。

長汎假期瑞士「高山上的世界花園13日」精選行程旅展優惠現折1萬。（圖／長汎假期提供）

響應政府旅遊補助，長汎假期也加碼國旅優惠，冬遊澎湖可領政府消費券500元，再以4,999元入住五星飯店機加酒兩天一夜；馬祖機加酒旅展價5,588元，本島團體行程最高現折1,000元，趁旅展檔期入手最划算。

此外，「立榮假期」推出3天2夜機加酒3,154元起，結帳輸入折扣碼「UNI94」再享94折，現場還可參與低價競標活動；「長榮假期」國外機加酒輸入折扣碼「ALL600」，最高現折2,600元，指定航線送eSIM卡，下單還能抽機票，現場訂購再贈長榮航空精美周邊，數量有限送完為止。

越捷航空也搶攻旅展熱潮，推出為期一週的「0元機票」（未含稅金與手續費），讓旅客以最低價格暢遊越南。活動即日起至11月10日止，可於越捷官網或APP購票，適用台北、台中、高雄出發前往河內、胡志明市、富國島等航線的Eco經濟艙艙位，出發期間為2025年11月25日至2026年5月27日（國定假日除外）；旅展現場，也會舉辦互動遊戲、抽獎與表演活動，旅客有機會獲得最高100%機票折扣碼與限定紀念品。

越捷航空推出0元機票限時優惠 即日起至11月10日止。（圖／越捷航空提供）

越捷表示，台灣是其重要國際市場，將持續以多元航線、優惠票價與優質服務吸引旅客；結合越南樞紐航網，讓台灣旅客輕鬆前往亞太各地。越捷機上提供越南河粉、法式麵包、越南冰咖啡等經典餐點，節慶期間更有特色表演，為旅程增添驚喜與回憶。

