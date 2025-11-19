普發1萬加碼來了！嘉義市長掛保證：要發6千也沒問題

普發現金1萬元上路後，各縣市加碼方案備受關注。（圖／東森新聞）





普發現金1萬元上路後，各縣市加碼方案備受關注，其中嘉義市有望一口氣加碼至「每人6000元」！嘉義市議會今（19）日質詢加碼進度，市長黃敏惠也掛保證表示，市府「完全有能力」再發6000元，目前只待法定程序完成。

嘉義市議會於本月5日通過「普發再加碼3000元」的臨時動議，黃敏惠當時回應，只要符合法規與行政程序，「要發6000元也沒問題」。議會表示，加碼目的在「拚經濟、顧民生」，盼讓市民在中央普發之外再領紅包，帶動地方消費與景氣。

廣告 廣告

今（19）日嘉義市議會質詢中，國民黨團書記張秀華再次追問普發加碼進度。市長黃敏惠強調，市府公共債務為零、市庫累積約28億元，另仍有12億元可運用，且加碼並非臨時起意，而是「早就盤算過」，掛保證表示財源「絕對沒問題」。

而民眾也關心普發加碼的發放時間，黃敏惠強調，加碼6千已是共識，12月初開始發放「完全在考量範圍內」，只要待事務會議通過、送議會審議，程序走完即可正式發放。不過黃敏惠也提醒，網路近期出現不少冒用「嘉義普發開始領」的假訊息，呼籲市民提高警覺，勿輕信並提供帳號、密碼或個資，市府將以正式的公告對外發布資訊，請民眾務必小心防詐。

更多東森新聞報導

普發一萬下周開放郵局臨櫃 2類人免分流直接領現

普發1萬ATM現金提領！11／17起開放16家銀行

注意！普發一萬17日開放ATM提領 4情況恐領不到

