普發1萬助攻！ 餐飲巨頭營收紛創新高再拚明年大展店

餐飲族群今年第3季財報亮眼，且大多有海外營運計畫，預計明年會出現一波搶才大戰。王品集團今（8）日公布11月自結合併營收20.1億元，創同期新高、年增11.11％，累計今年1到11月的兩岸自結合併營收達到212.5億元，連續第3年突破200億元大關，預估明年兩岸都將增開新店，台灣要徵才超過1,200人。

王品第3季財報合併營收58.9億元，年增2.36％，稅後純益3.4億元，年減5.56％，EPS為4.13元。目前王品集團共有24大品牌，台灣358家、大陸92家。

王品表示，政府普發萬元政策，成功帶動消費熱潮，挹注王品旗下多品牌餐廳成長，像是「肉次方」、「和牛涮」、「青花驕」及「夏慕尼」4大品牌共誕生8家千萬大店，其中「肉次方」高雄夢時代店開幕首月業績就突破千萬，王品集團也將加速展店腳步。

八方雲集第3季合併營收則為22.02億元，年增7.36％，稅後純益2.35億元、年增62.07％，創下單季歷史新高，EPS為3.53元。目前台灣市場執行「汰弱留強」展店策略，截至10月底，台灣1,296家、香港78家、美國12家。

八方雲集表示，累計前3季稅後淨利6.23億元，已超越2024年全年獲利表現，主因在於台灣市場已達「穩定成長、規模經濟」的成熟階段，海外市場方面，今年已完成美國加州與德州的雙核心布局架構，第13家美國分店選址於北加州矽谷灣區的聖塔克拉。

瓦城泰統集團今年前3季累計營收則為46.17億，創下歷史同期次高，EPS達6.52元，隨著集團全球研發中心於近日啟用，美國首店也將試營運，因此明年將釋出超過500個職缺，涵蓋餐廳主管、儲備幹部、廚藝人才與外場服務人員，也要網羅跨產業人才與科技背景的專才。

