普發1萬助攻！黑五狂購節熱度超越雙11？揭三大消費趨勢
記者李鴻典／台北報導
今年的黑五購物節即將登場，你知道黑五的熱搜度竟然去年就超越雙11了嗎？智慧視聽品牌 OVO分享「黑五狂購節」三大趨勢：黑五熱度追上雙11、跨界創新商品熱銷、黑五熱門搶購項目從3C家電延伸到生活用品。
趨勢一：2024黑五熱度超越雙 11，普發 1 萬助攻銷售
根據 Google Trends 過去五年熱搜紀錄，過去幾年「雙 11」一直超越「黑五」，然而差距不斷拉近，從去年2014起，「黑五」的搜尋熱度已超越雙 11，顯示消費者購物習慣的重大轉變。普發1萬正好與黑五檔期重疊，OVO 預估，受普發1萬政策刺激，消費者更願意在黑五期間進行採購，尤其是在高單價的視聽產品、家電等商品。
趨勢二：跨界創新產品成黑五矚目焦點
黑五熱門產品焦點不再只是拼規格和價格，而是消費者入手各種「跨界創新」產品的好時機，跨界創新的產品成為今年「黑五」3C家電商品的矚目焦點。
趨勢三：黑五購買力從3C家電延伸到生活用品
隨著黑五購物熱潮來襲，家電與3C商品仍是消費主力，高單價、換季或升級型商品成為首選，去年PChome 24h購物觀察黑五歷年數據發現，站上消費者偏好趁此時入手換季家電；但同時，momo 購物也指出，除了高單價3C家電外，民生日用品同步熱銷，買氣最旺爆增近40倍。OVO 也發現，旗下幫康 RO 濾淨瞬熱淨飲機去年黑五銷售大增 50％；而今年也推出創新護眼照明領域的幫康 L1 頂級立式護眼燈，用大面積照明取代傳統單光源護眼燈，提供無死角的護眼效果。
在普發1萬政策的加持下，OVO 預期今年黑五購物節業績較去年再增 3成。OVO 也同步推出年度官網狂購節優惠，包含Warpple 多款高 CP 投影機、沃朋閨蜜機、小蘋果投影機、行動百吋劇院、幫康頂級立式護眼燈、RO 濾淨瞬熱淨飲機等都有折扣，即日起至 11 月 30 日，輸入優惠碼「BLACKFRI」，即可享有最高現折 8,000 元的限時折扣。
PChome 24h購物結合每月會員日，本月打造「24力會員日ｘ黑五狂熱週」，推出最高回饋21％與5大超值好康，搭配「PChome 超速配」服務(限北北桃地區)「晚上下單，一早取貨」，購物更即時、取貨更便利，清空購物車的絕佳時機絕不能錯過！好康1、滿額折價券領不停：即日起至11/23，天天0點開放預領滿2,000元折240元折價券（限時限量）。
11/24會員日限定！11:24~19:24每個整點的24分開搶指定品項滿1,000元折240元折價券（限時限量）；好康2、P幣拿不停：即日起至11/24，APP下單滿1,124元登記送100 P幣，天天簽到玩遊戲最高再拿240 P幣；好康3、好禮送不停：即日起至11/25，APP下單登記抽每朝健康每朝EX黑咖啡1箱，滿額登記再抽愛馬仕大地淡香水（市值5,150元）；好康4、全站加碼加不停：11/20、11/24二日限定！Hami Point購物指定時段下單指定品最高回饋5％（最高300點，限量）；11/24會員日限定！LINE購物指定時段、品項下單回饋4%（最高100點）；好康5、刷卡回饋賺不停：11/24當晚22:00~24:00限時加碼，使用星展PChome Prime聯名卡，全站指定品單筆消費滿3,000元送5% P幣，最高贈500 P幣，限量送完為止。
邁入年末黑五消費檔期，年底換機潮、冬季高效保濕與年末送禮需求帶動Yahoo購物買氣，平台再祭出黑五與普發萬元強檔優惠接力！即日起全站單日滿5,000送10%、uniopen會員刷卡最高12%回饋、全民抽萬點OPENPOINT等活動，為年底消費潮再添動能！
迎接黑五與普發萬元紅包買氣，即日起至11月30日，Yahoo購物中心單日滿5,000送10%、uniopen會員刷指定信用卡最高12%回饋；Yahoo拍賣亦加碼推出「普發萬元紅利」，下單登記就可抽萬點OPENPOINT，讓黑五購物清單輕鬆買、普發紅包再放大！同時，更響應統一企業集團「愛．Sharing」年度盛事「10年有愛，10倍分享」活動，即日起至11/23於Yahoo購物中心綁定uniopen帳號，不限金額消費登記即享OPENPOINT點數3.3%回饋，有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿等大獎，提前點燃年底消費熱潮。
全家再將店舖化為綠色實驗場域，讓永續提案落地實現為可持續的模式。此次全家攜手鴻海共同打造綠色創新應用，將以咖啡渣循環再利用為主軸，參與11/21-11/22「2025鴻海科技日」智慧城市主題展區，展區提供觀展民眾Let's Café單品咖啡，象徵「全家」從一杯咖啡開始，讓永續的種子在日常中萌芽。
另，全球車用資安廠商VicOne宣布，將再次與趨勢科技的Zero Day Initiative (ZDI)共同舉辦第三屆Pwn2Own Automotive 2026汽車零日漏洞發掘競賽。時間和地點將於2026年1月21日(三)至23日(五)在2026年東京Automotive World全球汽車技術展覽會內進行。
今年的競賽由Tesla和Alpitronic冠名贊助，充分顯示網路安全不僅與軟體定義車輛(SDV)高度相關，與支撐全球電動車運行的充電基礎設施同樣密不可分。Tesla是電動車領導廠商，Alpitronic更是充電樁龍頭、目前歐洲最大的DC充電樁供應商，以其一體式、高功率充電樁擁有高市佔率。
更多三立新聞網報導
詠讚歲末：TWG Tea聖誕十二夜日曆禮盒 揭開佳節華麗篇章
Gap插旗環球購物中心限定優惠一次看 New Era推怪奇物語聯名
史努比魅力注入Sandisk PHILIPS FunCube 3.0上市
《模範計程車3》這天回歸 李帝勳再登遠傳friDay影音獨家為你復仇
其他人也在看
週一優惠！星巴克連2天買1送1 超商咖啡「10元爽喝」
星巴克今、明(17、18日)推出買一送一優惠，於活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，週一咖啡日，全家單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 1 天前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖獲財神爺眷顧 意外之財不斷
大樂透今（18）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、馬的人將被財神爺眷顧，意外之財不斷，有機會讓財富一夕之間翻倍成長。中天新聞網 ・ 5 小時前
「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。中天新聞網 ・ 1 天前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 10 小時前
資訊月開搶！筆電・摺疊手機・Switch 2 通通下殺！送機械鍵盤＋滿額抽好禮＋最高回饋 5,000！
年底總讓人有股「該升級生活質感」的衝動，不論是想換筆電、升級顯卡，還是添購居家電器，今年【Yahoo 購物中心資訊月｜11/17–11/23】絕對是最划算的入手機會！Yahoo好好買 ・ 10 小時前
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 2 天前
普發一萬ATM今天領有6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬ATM領有感且禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行6日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、7-ELEVEN的OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
1人中6.92億大樂透 台彩曝1400元電選包牌
[NOWnews今日新聞]連續16期頭獎摃龜的大樂透，上周五11月14日開出頭獎，花蓮市1注獨得6.91億元，台灣彩券公司今（17）日更透露，這名頭獎幸運兒花1400元電腦選號包牌8個號碼，其中1注中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
真美子為何不跟大嫂團一起看球？日媒曝原因在大谷合約中的「這條款」
體育中心／綜合報導大谷翔平愛妻真美子多次現身道奇主場看球，且都待在包廂中，引發網友好奇：「為何真美子都不跟『大嫂團』一起看球呢？」對此日媒解惑了。FTV Sports ・ 5 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 8 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前