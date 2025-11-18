普發1萬助攻！黑五狂購節熱度超越雙11？揭三大消費趨勢

記者李鴻典／台北報導

今年的黑五購物節即將登場，你知道黑五的熱搜度竟然去年就超越雙11了嗎？智慧視聽品牌 OVO分享「黑五狂購節」三大趨勢：黑五熱度追上雙11、跨界創新商品熱銷、黑五熱門搶購項目從3C家電延伸到生活用品。

2024黑五熱度超越雙11，普發1萬助攻銷售。

趨勢一：2024黑五熱度超越雙 11，普發 1 萬助攻銷售

根據 Google Trends 過去五年熱搜紀錄，過去幾年「雙 11」一直超越「黑五」，然而差距不斷拉近，從去年2014起，「黑五」的搜尋熱度已超越雙 11，顯示消費者購物習慣的重大轉變。普發1萬正好與黑五檔期重疊，OVO 預估，受普發1萬政策刺激，消費者更願意在黑五期間進行採購，尤其是在高單價的視聽產品、家電等商品。

趨勢二：跨界創新產品成黑五矚目焦點

黑五熱門產品焦點不再只是拼規格和價格，而是消費者入手各種「跨界創新」產品的好時機，跨界創新的產品成為今年「黑五」3C家電商品的矚目焦點。

趨勢三：黑五購買力從3C家電延伸到生活用品

隨著黑五購物熱潮來襲，家電與3C商品仍是消費主力，高單價、換季或升級型商品成為首選，去年PChome 24h購物觀察黑五歷年數據發現，站上消費者偏好趁此時入手換季家電；但同時，momo 購物也指出，除了高單價3C家電外，民生日用品同步熱銷，買氣最旺爆增近40倍。OVO 也發現，旗下幫康 RO 濾淨瞬熱淨飲機去年黑五銷售大增 50％；而今年也推出創新護眼照明領域的幫康 L1 頂級立式護眼燈，用大面積照明取代傳統單光源護眼燈，提供無死角的護眼效果。

在普發1萬政策的加持下，OVO 預期今年黑五購物節業績較去年再增 3成。OVO 也同步推出年度官網狂購節優惠，包含Warpple 多款高 CP 投影機、沃朋閨蜜機、小蘋果投影機、行動百吋劇院、幫康頂級立式護眼燈、RO 濾淨瞬熱淨飲機等都有折扣，即日起至 11 月 30 日，輸入優惠碼「BLACKFRI」，即可享有最高現折 8,000 元的限時折扣。

OVO預期今年黑五購物節業績將較去年再增3成銷售成長。

PChome 24h購物結合每月會員日，本月打造「24力會員日ｘ黑五狂熱週」，推出最高回饋21％與5大超值好康，搭配「PChome 超速配」服務(限北北桃地區)「晚上下單，一早取貨」，購物更即時、取貨更便利，清空購物車的絕佳時機絕不能錯過！好康1、滿額折價券領不停：即日起至11/23，天天0點開放預領滿2,000元折240元折價券（限時限量）。

PChome「24力×黑五狂熱週」登場，最高回饋21％、5大好康引爆消費熱潮。

11/24會員日限定！11:24~19:24每個整點的24分開搶指定品項滿1,000元折240元折價券（限時限量）；好康2、P幣拿不停：即日起至11/24，APP下單滿1,124元登記送100 P幣，天天簽到玩遊戲最高再拿240 P幣；好康3、好禮送不停：即日起至11/25，APP下單登記抽每朝健康每朝EX黑咖啡1箱，滿額登記再抽愛馬仕大地淡香水（市值5,150元）；好康4、全站加碼加不停：11/20、11/24二日限定！Hami Point購物指定時段下單指定品最高回饋5％（最高300點，限量）；11/24會員日限定！LINE購物指定時段、品項下單回饋4%（最高100點）；好康5、刷卡回饋賺不停：11/24當晚22:00~24:00限時加碼，使用星展PChome Prime聯名卡，全站指定品單筆消費滿3,000元送5% P幣，最高贈500 P幣，限量送完為止。

邁入年末黑五消費檔期，年底換機潮、冬季高效保濕與年末送禮需求帶動Yahoo購物買氣，平台再祭出黑五與普發萬元強檔優惠接力！即日起全站單日滿5,000送10%、uniopen會員刷卡最高12%回饋、全民抽萬點OPENPOINT等活動，為年底消費潮再添動能！

即日起至11月30日，Yahoo購物中心祭出「年末狂歡季」，單日滿5,000送10%、uniopen會員刷指定銀行最高12%回饋。

迎接黑五與普發萬元紅包買氣，即日起至11月30日，Yahoo購物中心單日滿5,000送10%、uniopen會員刷指定信用卡最高12%回饋；Yahoo拍賣亦加碼推出「普發萬元紅利」，下單登記就可抽萬點OPENPOINT，讓黑五購物清單輕鬆買、普發紅包再放大！同時，更響應統一企業集團「愛．Sharing」年度盛事「10年有愛，10倍分享」活動，即日起至11/23於Yahoo購物中心綁定uniopen帳號，不限金額消費登記即享OPENPOINT點數3.3%回饋，有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿等大獎，提前點燃年底消費熱潮。

Yahoo拍賣加碼下單就抽萬點OPENPOINT。

全家再將店舖化為綠色實驗場域，讓永續提案落地實現為可持續的模式。此次全家攜手鴻海共同打造綠色創新應用，將以咖啡渣循環再利用為主軸，參與11/21-11/22「2025鴻海科技日」智慧城市主題展區，展區提供觀展民眾Let's Café單品咖啡，象徵「全家」從一杯咖啡開始，讓永續的種子在日常中萌芽。

全家在鴻海科技日智慧城市展區中，邀觀展民眾踏上咖啡渣循環之旅。

另，全球車用資安廠商VicOne宣布，將再次與趨勢科技的Zero Day Initiative (ZDI)共同舉辦第三屆Pwn2Own Automotive 2026汽車零日漏洞發掘競賽。時間和地點將於2026年1月21日(三)至23日(五)在2026年東京Automotive World全球汽車技術展覽會內進行。

VicOne與趨勢科技Zero Day Initiative再度共同舉辦Pwn2Own Automotive汽車資安漏洞競賽。Tesla和Alpitronic是今年的冠名贊助商，要共同推動全球連網車與電動車充電網路安全。

今年的競賽由Tesla和Alpitronic冠名贊助，充分顯示網路安全不僅與軟體定義車輛(SDV)高度相關，與支撐全球電動車運行的充電基礎設施同樣密不可分。Tesla是電動車領導廠商，Alpitronic更是充電樁龍頭、目前歐洲最大的DC充電樁供應商，以其一體式、高功率充電樁擁有高市佔率。

