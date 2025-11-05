普發1萬助攻！SOGO周年慶彩妝、家電超狂優惠 挑戰全年業績121億元

全台最矚目的年度購物盛事「遠東SOGO百貨38周年慶」將於明（6）日至11月17日全台7店盛大開跑。恰逢政府普發1萬元現金登場，SOGO企圖將這波「全民現金潮」轉為百貨營收助力，預期可望助攻第4季買氣，帶動全年業績挑戰121億元。



遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，今年前3季受全球貿易關稅與消費信心影響，營收大致持平，但看好第4季周年慶加上普發現金、氣溫轉涼利多，將成為最強成長引擎。對照2023年政府普發6,000元現金時，SOGO檔期業績年增21%，今年的「萬元紅包」被視為最具刺激效益的推力之一。

聯名卡與回饋加碼，能把「萬元紅包」變成「消費引擎」嗎？

今年周年慶推出滿千送百、百貨8折起、超市9折等主力促銷。其中最受矚目的「中國信託SOGO聯名卡」祭出4%回饋無上限，搭配館內滿額贈，合併最高回饋上看14%。



百貨會員制度也全面進化，SOGO App會員數突破175萬人，周年慶期間獨享價值6,900元電子折價券、新下載會員同享優惠，指定業種單筆滿3,000元再折300元；同時，還有各類「會員Club」獨家滿額禮，從折疊行李箱、料理電火鍋到吸塵器應有盡有，展現會員經濟的強大黏著力。

化妝品香氛戰場，還能再掀多大回饋風暴？

化妝品與香氛仍是SOGO週年慶最火戰場。忠孝館、復興館、敦化館同步推出滿6,000送800、滿3,000送500等優惠，全台獨家優惠組最低2折起。品牌如資生堂、LANCOME、JO MALONE LONDON等皆推限量組合與聖誕倒數月曆禮盒。



今年新亮點包括Aesop全新形象店於復興館登場，並推出獨家保養組加碼回饋10%以上；忠孝館首度引進PRADA美妝，全台最強8大精品彩妝齊聚。

精品價格高漲，SOGO如何創造「比國外更划算」的誘因？

忠孝、復興、敦化三館主打精品與珠寶「回饋天花板」活動，國際品牌如FERRAGAMO、Chloé、TOD’S、GEORG JENSEN等，單日消費滿2萬元送2000元電子抵用券。



中國信託SOGO聯名卡獨享4%回饋無上限，搭配滿額活動後最高回饋可達14%～20%。敦化館更因為是「最後一場週年慶」，特別加贈全館App滿5萬元再送1,000元餐飲券。

3C市場轉冷，智能家電如何成為「汰舊換新」的新亮點？

家電、鍋具、寢飾區今年主打AI智能與節能換新風潮，祭出滿額贈與「頂級消費禮」，包含iPhone 17、Dyson吸塵器、Sony顯示器等高單價贈禮，吸引年底換購與尾牙採購客群。



指定業種刷中國信託卡滿6,000元送600元電子抵用券，最高享14%回饋。復興館推出「普發萬元加碼同慶」活動，滿額再送大同電子壺、按摩器等禮品，忠孝館則有「早安加碼送」與「17:00驚喜送」活動，拉長消費高峰。

新品牌與明星活動能否再掀時尚消費熱潮？

SOGO今年積極更新館內品牌組合，忠孝館B1女裝與復興館7樓男裝全新升級，引入多個首次參戰品牌。男女裝與鞋款指定業種最高回饋達34%，並祭出「普發萬元加碼專區」，主打韓風瑪莉珍鞋、運動潮鞋限時破盤價。



忠孝館11月12日至16日更舉辦「東區星光盛典」，邀請味全龍啦啦隊女神金娜妍、原子少年2團體F.F.O等偶像登台，打造週年慶娛樂亮點。

IP聯名熱潮持續，小新魅力能撐起來店人潮嗎？

本屆周年慶特別邀請「蠟筆小新」擔任年度IP主角，設計超過20款限定來店禮，從環保袋到收納小物皆具收藏價值。以「療癒小確幸」為主題，吸引親子與粉絲族群前來打卡搶贈。



甫開幕的遠東 Garden City 大巨蛋店也加入同慶，主打「Only 大巨蛋店長嚴選 買貴奉送」活動，匯集Nike Style全台首店、adidas新概念店與Casetify複合店等13大潮流品牌，並推出消費停車優惠，打造東區至信義間最具話題的商圈新據點。



隨著政府1萬元現金普發、氣溫轉冷與年底換季需求啟動，遠東SOGO周年慶不僅是消費刺激檔，更是觀察國內零售市場信心指標。今年SOGO透過會員經濟、聯名卡回饋與限定IP活動，全面搶攻「錢包最後一哩路」。



