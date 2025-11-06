普發1萬助攻！SOGO週年慶拚121億 不怕電商搶客：我們才是雙11始祖

生活中心／賴俊佑報導

遠東SOGO百貨週年慶開跑，全店業績目標121億。(圖／記者賴俊佑攝影）

遠東SOGO百貨台北店38年週年慶11月6日至11月17日登場，「美妝天后宮」忠孝店今早11點開門再現大批人潮；遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年截至8月底整體零售表現與去年持平，因此期盼第四季有普發萬元加持民眾消費力可以大爆發，另外週年慶強碰電商雙11，黃晴雯表示完全不擔心業績受影響，更喊話SOGO才是雙11始祖，本檔週年慶全店業績目標121億，首波週年慶目標13.2億。

不怕電商搶客 黃晴雯：SOGO忠孝店是真正雙11始祖

遠東SOGO董事長黃晴雯表示今年整體零售業表現與去年持平，分析民眾想把錢留到第四季做最聰明消費，本擋週年慶正好遇到普發1萬，黃晴雯說2023年3月中央力推普發6千，當年4月至6月業績成長21%，因此看好週年慶回饋搭配普發1萬，業績成長可達20%。

另外SOGO週年慶每年強碰電商雙11活動，黃晴雯認為不論實體百貨或是虛擬百貨都各自運作出各自的市場和客人，而實體百貨可以提供更好的售後服務，所以完全不擔心SOGO週年慶業績會受雙11影響，黃晴雯更提到SOGO百貨忠孝店於1987年11月11日開業，「我們才是真正的雙11始祖」，短短12天週年慶要做出業界最高營業額，因此要端出最好的優惠給消費者，感謝廠商多年來支持。

不怕強碰電商雙11，SOGO董事長黃晴雯表示SOGO忠孝店是真正的雙11始祖。(圖／記者賴俊佑攝影）

萬元普發助攻 SOGO全台7店週年慶業績目標121億

遠東SOGO百貨台北店(忠孝、復興、敦化)週年慶11月6日至11月17日登場，今年仍端出週年慶超狂促銷滿千送百、百貨8折起、超市9折及眾多優惠商品。中國信託SOGO聯名卡獨享4%回饋無上限，女裝(含童裝、內衣、珠寶)/女鞋/男裝(含紳士、休閒、運動戶外)/鍋具/寢飾當日當館單卡，滿6000元送600元抵用券，合併最高14%回饋(可累贈)。另外，全館七大銀行滿6000元送300元抵用券、五大銀行滿6000元送200元抵用券，還有HAPPY GO Pay期間限定10倍贈，刷越多回饋越多。

遠東SOGO會員凝聚最給力，擁有175萬會員的神級APP，會員再免費獨享6900元電子折價券(含新下載)，指定業種單筆滿3000元即可現折300元，絕不容錯過。

