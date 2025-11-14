普發1萬匯入帳戶被鎖？金管會、財部回應了

▲普發1萬元已有1068萬人入帳，但也傳出有民眾入帳後帳戶被鎖住，對此，金管會、財政部今（14）日也有最新說明。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元至今已有1068萬人入帳，卻傳出有民眾在入帳後，被判可疑帳戶，被銀行鎖住無法提領。對此，金管會主秘林志吉今（14）日表示，經了解民眾應該是之前帳戶就被管控，若之前因其他因素被管控，之後入帳款項就必須臨櫃提領。不過，金管會也已要求所有金融機構不得將普發現金作為管控帳戶的風險因子，而財政部次長阮清華也強調，根據規定，普發現金匯入民眾帳戶，這錢是不能扣押的。

普發1萬元將於11月17日起開放ATM領現，今日財政部、金管會今共同召開記者會說明。根據財政部統計，截至昨日直接入帳及登記入帳目前已有過1068萬已收到1萬元，若加上今日已超過一半人領到錢。

只是，現在傳出有民眾在普發1萬入帳後，帳戶因被鎖住，導致無法領出來。對此，金管會主秘林志吉表示，應該不是因普發現金入帳，而導致帳戶被管控，應該是在普發現金入帳之前，就因其他因素被管控，金管會也向全體本國銀行及信合社、中華郵政了解，均回報並沒有1家金融機構因普發現金入帳而控管帳戶。

他強調，普發現金不應該做為銀行管控帳戶的風險因子，但如果在普發現金「登記入帳」之前，銀行就因其他因考量，而先管控民眾帳戶，自然而然入帳款項就要到臨櫃領取。

不過，林志吉也說，金管會目前也已要求所有銀行不應該把普發現金當做控管帳戶風險因子，若之前因其他因素帳戶被管控，銀行必須通知民眾，提供最便捷的領取方式，例如解除管控。

財政部次長阮清華也指出，如果本來就是「警示帳戶」，普發現金就沒有辦法入帳，這種情況可能就要到郵局領現，而根據規定，普發1萬匯入民眾帳戶，「這個錢是不能扣押的」。

