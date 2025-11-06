普發1萬台灣完蛋？他揭「打臉三連發」嗆爆

▲普發一萬11月上路。（圖/記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 普發現金一萬元11月上路，民進黨先前曾強烈反對，痛批國民黨以特別條例推動普發現金，恐違憲又增添舉債壓力、排擠財政支出；如今態度180度大轉變，讓百萬網紅Cheap開酸，「說好的窮台呢？」、「當初那些拼命護航、不領就是高尚的信徒呢？」

Cheap今（6）日在臉書發文指出，按照綠委沈伯洋的說法，「窮台三招」是發錢，導致台灣財政惡化，進而使人民困苦，中國就可以趁虛而入進人統一；Cheap表示，一開始嚴詞駁斥，還找學者專家台說普發多智障，講得好像只要一發錢，台灣就完了，妥妥的毀憲亂政 ，「結果大罷免一結束，髮夾彎轉得比拓海還快，普發1萬就突然變成可以考慮、然後變成應該做、然後變成非做不可，PUMA老師，說好的窮台呢？當初那些拼命護航、不領就是高尚的信徒呢？」

Cheap狠酸，「最蠢的是，後來釋昭慧跑出來，主張應該拒領一萬，還被行政院長接見，說會增加『不領取』的選項，真的蠢到炸，打臉自己的支持者一次不夠，還要打兩次什麼意思？發錢還搞成道德考驗？到時候數據出來，不就可以知道『多少人嘴上說不領，結果默默跑去登記』？打臉三連發」。

Cheap直言，普發一萬就是齣鬧劇，一場一萬塊的精神分裂，「不管你領不領，反正我是會領，我要拿一萬塊去吃吃到飽」。

