普發1萬台灣完蛋？Cheap揭綠營「打臉3連發」：當初喊不領的高尚信徒呢？

​普發現金1萬元昨（5）日起受理登記，而原先堅決反對普發現金的的民進黨，近日也大肆宣傳，不少綠營立委、人士紛紛跳出來邀功直喊「民進黨政府普發1萬」。對此，網紅Cheap發文揭「打臉3連發」，他狠酸，當初那些拚命護航、不領就是高尚的信徒呢？

對於普發現金1萬元，行政院長卓榮泰曾批「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」；時任民進黨祕書長林右昌說藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，稱普發現金是「用你的錢買你的票」。民進黨立委沈伯洋也批普發 1 萬元是「共產黨的招，先窮台，再統一」，不過如今風向悄悄轉變，不少綠營立委、人士紛紛跳出來發文邀功。

對此，Cheap指出，沈伯洋當初反對普發1萬，說發錢是「窮台三招」，導致台灣財政惡化，進而使人民困苦，中國就可以趁虛而入進而統一，還找學者專家說普發多智障，講得好像只要發錢，台灣就完蛋了，妥妥的毀憲亂政。

Cheap提到，結果大罷免一結束，髮夾彎轉得比拓海還快，普發1萬就突然變成可以考慮、然後變成應該做、然後變成非做不可，他想問沈伯洋，說好的窮台呢？當初那些拚命護航、不領就是高尚的信徒呢？

Cheap酸，最蠢的是後來玄奘大學宗教系教授釋昭慧跑出來，主張應該拒領一萬，還被卓榮泰接見，說會增加「不領取」的選項，真的蠢到炸，打臉自己的支持者一次不夠，還要打2次什麼意思？發錢還搞成道德考驗？到時候數據出來，不就可以知道「多少人嘴上說不領，結果默默跑去登記」，完完全全就是打臉3連發。

