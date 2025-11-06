普發1萬家長錯愕！「幫未滿7歲童登記失敗」 打1988客服驚知一隱藏規則

生活中心／施郁韻報導

未滿7歲須由父母或監護人代領普發現金一萬。（圖／資料照）

普發現金1萬元開跑，「登記入帳」自5日起採身分證或居留證分流，11月10日起全面開放登記，系統會開放到明年4月30日。一名媽媽替未滿7歲的孩子線上登記時卻遭退件，致電1988客服後才得知，是依照「家長身分證尾數」分流登記。

只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取普發一萬元。

Threads上有家長發文表示，自己的孩子符合申請資格，不過無法申請成功，於是打給客服電話1988詢問，才得知「未滿7歲幼童須與家長一同登記」，讓家長嚇出一身冷汗。

未成年子女領取普發1萬的方式。（圖／財政部提供）

財政部指出，未滿7歲須由父母或監護人代領，滿7歲但未滿13歲除了父母代領之外，也可以孩童帳戶/提款卡領取。滿13歲的青少年則能使用自己的帳戶或提款卡領取現金，最晚明年4月30日前都可辦理。

至於明年4月1日到4月30日國內出生並領有出生證明的新生兒，則要在5月22日前到郵局領取。

財政部提醒，由父母代領時，登記頁面的「身分證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」要輸入代領人資料，「發放對象健保卡號」則輸入孩童的卡號，方能完成登記。要注意的是，持居留證者不適用此代領功能。



