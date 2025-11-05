普發1萬尾數「0、1」今登記 已20萬人完成

▲全民普發現金1萬元，「登記入帳」5日起開放預先登記，財政部今（4）日召開記者會說明，提醒民眾前5日有採身分證尾數分流登記方式。（圖／數發部提供）

[NOWnews今日新聞] 政府「全民＋1 政府相挺」普發現金網站https://10000.gov.tw今（5）日上午8點啟動「線上登記」功能，「登記入帳」前5日採分流措施，首日先開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」預先登記，今日在立法院財委會立委也關注登記情況，財政部長莊翠雲表示，截至上午近10時止，已有20萬人登記。

普發現金1萬元今日起開放預先登記，但前5日採「身分證字號」或「居留證號」尾數分流措施，今日僅開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」上網預先登記，11月6日則是尾數「2、3」，11月7日尾數「4、5」，11月8日尾數「6、7」，11月9日尾數「8、9」，11月10日以後不限，款項則預計於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

財政部也提醒，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網https://10000.gov.tw的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988 客服專線洽詢，服務時間每日8時30分至晚上6時30分。

根據財政部統計，112年普發6000元時，採登記入帳者約有935萬人、占39.71%；使用ATM約有 571萬人、占23.24%；其餘則是直接入帳、郵局領現或偏鄉造冊。國民黨立委賴士葆今日在立法院質詢以上次經驗來看，登記入帳預登記，平均每天有100萬人上網登記，財政部這次整套系統都換掉，有沒有做壓力測試？財政部長莊翠雲表示，「當然有做壓力測試，頻寬都加大了」。

賴士葆進一步追問今日上午開放至今有多少人上網預先登記？莊翠雲指出，112年平均一天有65萬人上網登記，今日開放首日至上午10點前，已有20萬人上網登記。

