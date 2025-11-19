普發1萬已多人受詐騙 南投縣警局示警這些「狀況」 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

政府普發一萬元近日已陸續匯入民眾帳戶，但根據內政部最新統計顯示，與普發現金相關的詐欺案件已累計7起，手法涵蓋釣魚郵件、假冒檢警與騙取金融帳戶，其中最大財損高達367萬元。南投縣長許淑華表示，詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，還身心受創，打詐是重要工作，南投縣警察局及各單位將全力防堵詐騙，呼籲民眾如發現不法，要勇於檢舉。

許淑華表示，最近許多鄉親都在關心政府普發現金1萬元，同時詐騙訊息也層出不窮，像是「點連結領現金」、「加碼普發」、「限時回饋」等等，這些通通都是詐騙。她直言，有人一輩子的積蓄就這樣被騙走，還有人為此走上絕路，縣府鼓勵民眾踴躍舉發，如發現不法或感覺可疑，可撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助。

南投縣政府警察局長謝宗宏表示，依內政部警政署打詐儀錶板統計，南投縣114年10月份受理詐欺件數計210件、財損新台幣4272萬元，較去年同期（247件、1億627萬餘元），減少37件（減幅達15%）、金額減少6355萬元；另警察局114年1至10月間打擊詐欺查獲詐欺集團56件、成員503人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法利得共計1億3653萬餘元，相較去年同期，查緝詐騙集團增加18件、詐欺成員數增加99人

謝宗宏說，在警民協作成效，本局與金融機構及超商合作成功攔阻詐騙552件，總攔阻金額2億3142萬餘元，較去年同期（490件、1億8972萬餘元），件數增加62件（增幅達12.7%）、金額增加4170萬元（增幅達22%），總計替縣民守護財產達3億6795萬元。

南投縣警局表示，政府普發一萬元現金，不會用電話、簡訊通知民眾操作ATM或點擊連結領錢，或是要求「點連結、輸資料、付手續費」，才能領現金，如接到訊息「普發現金加碼送」、「限時回饋」等假連結，一律是詐騙。

縣府表示，內政部在114年10月1日訂定「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，攜手金融從業人員共同攔阻民眾遭詐款項，攔阻金額達10萬元或設定帳戶約定轉帳，每案核予2000元至1萬元不等；另為鼓勵民眾勇於檢舉詐欺犯罪、提供車手或詐騙集團線索，於詐欺犯罪未發覺前檢舉且經法院判決有罪者，可獲得50萬至1000萬不等實質獎勵金。

