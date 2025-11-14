普發1萬帳號遭鎖「非屬實」 金管會：應是其他管控因素所致

普發現金一萬整體發放作業於11月啟動。（圖：資料照）

普發1萬近日陸續入帳，媒體報導指稱，有民眾普發1萬登記入帳後，被判可疑交易，帳戶遭鎖。金管會主秘林志吉今（14）日說明，該帳戶應該不是因為普發現金入帳而被管控，而是在此之前就有其他因素，金管會已詢問全體本國銀行、信用合作社、中華郵政公司，並沒有任何一家金融機構因普發現金入帳而控管帳戶。

林志吉今天出席財政部普發現金ATM領現宣導記者會時表示，民眾的帳戶應該不是因為普發現金入帳而被管控，而是在此動作之前，可能就有其他因素而被管控。金管會已詢問全體本國銀行、信用合作社、中華郵政公司，並沒有任何一家金融機構因普發現金入帳而控管帳戶，且普發現金也不應該作為管控帳戶的風險因子。

林志吉解釋，如果民眾的帳戶在這之前就因為其他因素而被管控，後來入帳的款項，自然就必須到臨櫃處理；同時金融機構也必須通知民眾，並提供最便捷的方式，例如把控管解掉等。財政部次長阮清華提醒，若帳戶是警示帳戶或衍生管制帳戶，會造成普發現金入帳失敗，民眾可改用其他正常帳戶，或採郵局臨櫃領現方式領取。

為防制及打擊詐欺犯罪，金管會督導金融機構持續跨部會合作，共同攔阻不法金流守護民眾財產。金管會強調「防詐要精準、服務要即時、阻詐要徹底」，請金融機構執行防詐措施秉持下列三大原則，金管會指出，一、AI防詐以「精準」為目標：金融機構導入AI技術協助防詐，是為了防止民眾遭詐騙損失。金管會鼓勵金融機構在強化防詐同時，完善模模型驗證與人工覆核機制，避免誤攔合法交易，兼顧安全與便利。

金管會續指，二、服務不中斷、申訴要迅速：金融機構對於帳戶凍結或誤判情形，須即時受理、妥善說明，保障民眾權益。金管會要求金融機構建立快速申訴處理機制，第一時間解決問題。三、阻詐要徹底、聯防要到位：目前已發現有境外詐團假民眾之名申訴，若發現申訴案件疑似有詐騙集團隱身其間，金融機構應立即通報警方與相關單位，強化跨機關聯防。