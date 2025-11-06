普發1萬引爆衝突？國中生想自己領 媽媽給「50元」打發

生活中心／倪譽瑋報導

普發1萬「孩子的份是否要給他全權運用？」也許會在部分家庭中導致吵架。（示意圖／資料照）

普發現金1萬元5日上午8時起開放分流登記，民眾填寫個人身分證號、錢要匯入哪個金融帳戶等資訊，確認無誤即可等待入帳。不過「1萬元要發給誰」似乎在部分家庭中成為問題，近期有網友說，自己是國中生，想拿1萬元去買平板用於畫畫，但媽媽不願把1萬給自己，只說「好啦給你50。」貼文引發網友兩派意見，有人認為父母不該限制小孩花費，也有人點出，得考量到家境問題。

日前原PO在社群平台Threads發文指出，自己目前國二、13歲，想拿普發1萬去買平板用於電腦繪圖，「但是我媽總說，普發1萬是從他們的稅收裡拿來發的，沒繳稅的小孩領什麼領？」問了爸爸，對方則說看媽媽的意見，媽媽不願把1萬給孩子，原PO很是無奈「我好想要1萬塊買平板畫畫」。

原PO補充，嘗試和媽媽溝通，對方只說「好啦給你50。」這回應令其搖頭「平板絕對不只50」。另外，針對「1萬塊買得到好平板嗎？」的部分，原PO補充，不夠的會用自己的錢，餐費從七年級省到現在，加上小學每週30，「雖然中途也是有花，但繼續省下去應該買得起！」希望網友們能給自己一些意見。

貼文底下，一派贊同原PO應能管理自己的1萬，「這1萬元不是普發嗎？他父母有一份，他也應有一份」、「這就國家發給你的錢，那1萬塊就該完整的屬於你」；也有人反對，「你的父母可能沒有很富有，才會需要你的1萬元，這部分可能很難體會」、「父母親家務開銷經濟，可以先多了解詢問一下」。

