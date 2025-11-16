普發1萬引爆親子戰爭！孩子批「父母像強盜」 ATM前扭打喊告

政府推出普發1萬，未料引起親子衝突。資料照。李政龍攝



普發1萬開放13歲以上青少年可自行登記入帳，未料引發家庭糾紛。精神科醫師指出，近日接獲不少衝突案例，甚至有的親子在ATM前大打出手，鬧上警局。

據《中時新聞網》、《聯合新聞網》報導，聯新國際醫院精神科主治醫師林博表示，近期門診接獲5、6個孩子，年齡在13歲到18歲之間，因普發1萬與父母起爭執，嚴重到離家出走，或是在ATM前扭打成一團，最終需要警方介入談判，孩子怒批父母像強盜，甚至揚言提告父母侵占，最後像分財產一樣協商解決，令父母相當無奈。

廣告 廣告

林博說，這些案例顯示兩代價值觀的不同，父母認為自己辛苦養育孩子，且子女未成年，這筆錢孩子應該要「還」；然而，現代年輕人自我意識強烈，也規畫好錢的用途，若父母突然說要拿走，在資訊發達的環境下，認為自己的人權和財產權被侵犯，便容易情緒崩潰。

林博表示，面對這樣個案，先分別了解父母、孩子的立場，接著讓他們進行對談，透過溝通達成共識。成功的案例是3分之1孩子自主使用、3分之1共同討論用途、剩下3分之1建議父母給孩子做投資；或是三七分，7成孩子自主運用，3成交給父母。

林博指出，華人傳統社會個體界線不明顯，過去從未料到普發現金會造成家庭失和，甚至提前出現「分家產」的狀況。儘管孩子的學費、生活費都由家長負擔，不過13歲至18歲的青少年也具有自主規畫財務的能力，「時代在改變，這是不可逆的」，家長觀念若未能與時俱進，就容易引發兩代戰爭，親子間應互相溝通，尋求折衷方案。

更多太報報導

「賭颱風假」掀雞排珍奶之亂 台大發聲了：無法確認發文者身分

好市多買24K黃金手鍊「工錢1.5萬」 民po網嚇壞：買了馬上虧工錢

賴清德幫你顧健康！擴大免費癌症篩檢 5大項目一次看