普發1萬怎花？ 電器展「1萬專區」 多組合9999元

今（31日）開展的台北電器展覽，不少品牌推出萬元專區。（圖／東森新聞）





雙11購物節就要來了，還有普發現金1萬元，今（31日）開展的台北電器展覽，不少品牌推出萬元專區，像是洗衣機加咖啡機原價15000元，優惠價只要9999元，吸引民眾選購，另外電商業者找韓國啦啦隊女神李多慧跟棒球選手郭泓志合作，拍雙11購物活動廣告，引來滿滿話題。

各式家電商品擺滿展覽現場，雙11購物節就要來了，搭上普發1萬現金，不只商品亮晶晶，價格也很吸睛。像是洗衣機加上咖啡機，其實原價本來要15000元，但現在只要大約66折價格，9999元就能直接買到。電器品牌副總經理章巧薇：「大家景氣不好，荷包有限，我們就是回應到大家的需求。」

多款高單價商品，因為展覽直接大降價，另外應景普發1萬現金，大同公司推出的瞬熱製冷淨飲機含2年份濾芯，原價18400，優惠價只要9999元。伊萊克斯販賣的除濕機原價26900，展場價格只要9900元，吸引民眾來選購。民眾：「是會考慮一下啦，因為剛好就1萬塊，就差一塊錢啊，看冰箱跟洗衣機，還有電視機。」

實體通路業者搶攻商機，電商業者也拍廣告，找來韓國啦啦隊女神李多慧跟棒球明星郭泓志合作，引來滿滿話題。藝人李多慧vs.棒球明星郭泓志：「哇！郭泓志放火啦，（生活難免有意外，隔日到貨都會在）。」

盤點其他電商雙11優惠，蝦皮不只全站11張免運券，限時還能領全站1折券，MOMO雙11當天不限消費金額，有機會抽中百萬休旅車，PChome每日驚爆價1.1折起，最低11元限量黃金品項，還有超省券、夜貓券可以領，雙11購物節來臨，線上線下販售業者，祭出多項優惠，搶攻消費者荷包。