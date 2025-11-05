普發1萬怎麼用？蔣萬安：要回家問「老闆」

▲台北市蔣萬安赴議會專案報告。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.05）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬線上登記入帳方式今（5）日上線，到明年4月30日前都能開放登記。台北市長蔣萬安被問到普發現金1萬要怎麼用？他表示，錢的事情都是老闆（老婆）處理，要回去問她。

蔣萬安今日上午率局處長赴議會專案報告「爭取輝達海外總部設立臺北之用地規劃；臺北市產業廊帶概況及招商策略與夜經濟發展規劃；財劃法修法後對臺北市收支影響、規劃及普發現金辦理之可行性；因應缺工挑戰下北市府留才攬才策進作為與智慧化施政策略」，蔣萬安與副市長李四川於會前受訪。

媒體詢問蔣萬安，是否已經登記普發現金，打算怎麼用？蔣萬安回應說，錢的事情都是老闆（老婆）處理，要回去問她。李四川則笑說，目前還沒有時間去登記。



民進黨議員洪婉臻質詢時詢問蔣萬安普發現金登記了嗎？蔣萬安回應說，「還沒」。洪婉臻問「打算何時登記？」蔣萬安回答說，「錢都是我老闆在管，我全權交給她。」

洪婉臻問錢都是你老闆在管，她領到1萬會交給你嗎，還是夫人老闆自己規劃？此時，蔣萬安尷尬笑說，「這個容我保留一點空間」。洪婉臻又問「你們家都怎麼用？一般？」蔣萬安回說，一般就看需求，家用當然都還是太太。

議員又問，一般都是太太自己決定，怎麼用你不會過問？蔣萬安點頭說，「我尊重啊！」

