普發1萬怎麼花？李遠：把它變成「大人版文化幣」

立法院教育及文化委員會今(5)日邀請文化部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。(記者羅沛德攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕政府普發1萬元政策今(5)日上路，文化部長李遠今日受訪時表示，自己會把這筆錢視為「大人版文化幣」，用來看電影、買書與參與藝文活動。他說，文化消費是最能直接支持創作者與產業的方式，也希望全民能把普發1萬元花在文化生活上，「讓這筆錢成為推動文化經濟的行動力。」

李遠笑說，身為文化部長，平常支持文化產業「都是自己買票、自己掏腰包」。若領到這筆現金，他也會全數投入藝文消費，「最近台灣電影票房整體起來，出版市場也很熱絡，我會鼓勵大家把這筆錢花在文化欣賞與文化體驗上，讓藝文成為生活的一部分。」

他提到，近期國片表現亮眼，《96分鐘》票房突破2億元、《泥娃娃》也已達8500萬元，今年國片總票房累積達8.13億元，較去年同期成長31.65%。「觀眾的熱情是產業最大的鼓勵，好的作品就值得用行動支持。」李遠說，自己已購票觀看《96分鐘》，接下來還想利用假期觀賞《女孩》《左撇子女孩》與即將上映的《大濛》。

至於近期熱映的恐怖片《泥娃娃》，李遠坦言平常不太看恐怖片，但仍對該片的創意印象深刻。他說，《泥娃娃》結合童歌意象，從可愛到詭異的氛圍轉換，成功塑造出本土恐怖電影的新IP，「這是很有趣的文化現象，我可能也會自己買票去看。」

李遠指出，文化創作的活力來自觀眾支持，國家補助是基礎，但最關鍵的仍是市場回饋。「每一張票、每一本書，都是對文化工作者最大的肯定。」他呼籲民眾把普發1萬元轉化為文化行動力，「讓這筆錢在書店、電影院、展覽館裡流動起來，就是對文化最好的投資。」

