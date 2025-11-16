普發1萬怎麼花？香港迪士尼最狂聖誕節+跨年一次玩到飽

生活中心／王文承報導

今年香港迪士尼聖誕節盛大登場，動畫電影《動物方城市2》將於11月上映，人氣角色茱蒂與尼克已率先現身樂園，帶來熱鬧的「動物方城市派對」。（圖／迪士尼提供）

許多人都拿到普發1萬元，也開始思考該如何運用這筆額外的預算。不妨趁著今年香港迪士尼聖誕節盛大登場，安排一趟充滿驚喜的旅程吧！今年隨著動畫電影《動物方城市2》將於11月上映，人氣角色茱蒂與尼克已率先現身樂園，帶來熱鬧的「動物方城市派對」。旅客不僅能在「迪士尼好友巡遊派對」中與他們一起舞動，還能在探險世界與換上全新造型的茱蒂與尼克近距離合影。園區也同步推出主題商品與限定美食，讓粉絲完全沉浸在最「狂野」的聖誕氛圍中。

香港迪士尼最狂跨年！



今年活動另一大亮點，是「冰雪奇緣世界」化身成充滿魔法的白色王國！艾莎女王再度替阿德爾帶來浪漫飄雪，小鎮披上閃亮銀白，從聖誕樹、滿載禮物的雪寶小雪人，到皇室成員換上冬季盛裝，處處充滿節慶魅力。旅客可欣賞阿德爾聖誕合唱團的動人歌聲，並與安娜、艾莎一同在音樂盒前許願，感受獨一無二的冰雪奇蹟。

夜幕低垂，美國小鎮大街廣場將迎來璀璨燈光秀。今年的聖誕亮燈禮特別由聖誕高飛化身「魔法師」主持，他將帶領遊客一起許願、施展魔法，點亮巨型聖誕樹。亮燈同時，數十架無人機也會在夜空中組成米奇、雪寶等角色圖案，搭配動感音樂與飄雪效果，營造美輪美奐的節日景象。

想與迪士尼明星共度溫馨聖誕？奇妙夢想城堡前的聖誕派對絕對不能錯過！米奇、米妮、唐老鴨等好友將換上節慶造型登台演出，而可愛的 Duffy 與好友們也會在「星願夢幻 飄雪時刻」登場，陪伴遊客在飄雪中迎接最夢幻的節慶。

美食方面，大冒險家餐廳推出期間限定的「冒險家聖誕自助晚餐」，從前菜到甜品都融入濃濃節慶氣息，還有機會遇見驚喜現身的迪士尼角色，打造獨一無二的用餐體驗。「大街餐廳 presented by Coca-Cola®」則推出聖誕精選套餐，現場還會有聖誕歌詠團獻唱，送上暖心祝福。

節慶氛圍一路延續到跨年夜，香港迪士尼將以無與倫比的跨年派對迎接2025。奇妙夢想城堡將化身為璀璨舞台，透過「迪士尼星夢光影之旅」多媒體匯演，搭配煙火與無人機秀，帶來震撼視覺饗宴。迪士尼角色也將陪伴遊客一起倒數，迎接全新一年。若想獲得最佳觀賞位置，官方建議提前預訂「迪士尼尊享卡」，用最夢幻的視角迎向2025年的第一刻。

